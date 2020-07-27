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Teknoloji
Haber Giriş: 27.07.2020 - 08:20,Son Güncelleme:

Ghost of Tsushima satışa çıktı, rekor kırdı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Ghost of Tsushima satışa çıktı, rekor kırdı
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Sony PlayStation 4 konsolları için geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan Ghost of Tsushima, oyunculardan büyük ilgi gördü ve kısa sürede satış rekoru kırmayı başardı.

Sony'e ait Sucker Punch stüdyosunda geliştirilen Ghost of Tsushima, geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. Ancak oyun ilk 3 günde 2.4 milyon kopya satarak önemli bir başarı elde etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Sony, Ghost of Tsushima'nın PS4 tarihinde en büyük açılış yapan orjinal oyun olduğunu kaydetti.

Pandemi sürecinde ve yaz tatilinin ortasında satışa sunulması nedeniyle de oyunun satış rakamları beklenenden iyi oldu.

Ghost of Tsushima incelemesi
Ghost of Tsushima incelemesi

THE LAST OF US PART 2'YE YETİŞEMEDİ

Oyun her ne kadar iyi bir açılış yapsa da, The Last of Us Part 2, God of War ve Uncharted 4 başta olmak üzere bazı oyunların arkasında kaldı. Hatırlanacağı üzere The Last of Us Part 2, satışa sunulmasıyla birlikte ilk 3 günde 4 milyon lisanslı kopya satmayı başarmıştı.

Oyunun fiyatı ise cepleri yakıyor. PS Store üzerinden oyunu almak isteyenlerin 500 TL ödemesi gerekiyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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