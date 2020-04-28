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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 28.04.2020 - 07:38,Son Güncelleme:

Ghost of Tsushima ne zaman satışa çıkıyor? Tarih belli oldu

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Ghost of Tsushima ne zaman satışa çıkıyor? Tarih belli oldu
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PlayStation oyuncularının uzun süredir beklediği Ghost of Tsushima için önemli bir gelişme yaşandı. Oyunun çıkış tarihi belli oldu.

Worldwide Studios, Ghost of Tsushima için güncellenen çıkış tarihini duyurdu. Yeni belirtilen tarihe göre Ghost of Tsushima 17 Temmuz 2020 tarihinde oyuncularla buluşacak. 

OYUNUN KONUSU

13. yüzyılın sonlarında Moğol İmparatorluğu, Doğu'yu fethetmek için bütün ulusları yerle bir etmiştir. Acımasız ve kurnaz general Khotun Khan'ın liderliğindeki dev Moğol ordusunun Japonya anakarası ile arasındaki tek engel Tsushima Adası'dır.

Moğol saldırısının ilk dalgasında harabeye dönen adada, samuray savaşçısı Jin Sakai, klanının son sağ kalan üyelerinden biridir. İnsanları koruyup evini geri almak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Yeni bir yol olan Ghost yolunu çizmek için onu savaşçı yapan gelenekleri bir kenara bırakıp Tsushima'yı özgür bırakmak için sıra dışı bir savaş başlatmalıdır.

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