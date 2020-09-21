MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli ekranlara geliyor
GeriTeknoloji 'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli ekranlara geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 21.09.2020 - 13:16 | Son Güncelleme:

'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli ekranlara geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli ekranlara geliyor
Abone Olgoogle-news

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeselinin izleyicilerle ilk kez TRT ekranlarından buluşacağını bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Türk bilim insanlarının 'Beyaz Kıta'daki serüvenini anlatan bu görsel şöleni sakın kaçırmayın." ifadesiyle belgeselin 24 Eylül tarihinde saat 22.00'de TRT Belgesel, 27 Eylül saat 17.45'te de TRT 1 kanallarından yayınlanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından düzenlenen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi boyunca, bir belgesel ekibi de bilim insanlarına adım adım eşlik etti. 

35 saatlik ham görüntülerden üretilen "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika" belgeseli 57 dakika sürüyor. 

Instagram'da herkesin yorum yapmasını nasıl engelleyebilirsiniz ?Instagram'da herkesin yorum yapmasını nasıl engelleyebilirsiniz ? işte yolu...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle