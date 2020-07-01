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Getir uygulaması Bodrum'da aktif hale geldi
Getir uygulaması, Bodrum’da hizmet vermeye başladı. Getir, ilk aşamada Bodrum Merkez, Gündoğan, Yalıkavak, Yahşi ve Turgutreis’te yer alan depolarıyla, 15 farklı noktaya hizmet veriyor.
Getir uygulaması, Bodrum Merkez başta olmak üzere bazı ilçelerde aktif hale geldi. Kullanıcılar uygulamayı bu bölgelerde bulunsa da kullanabilecek.
Uygulama, gelecek dönemde operasyon ağını genişleterek daha çok kişinin kapısını çalmayı hedefliyor.
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