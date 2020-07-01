Getir uygulaması Bodrum'da aktif hale geldi

Getir uygulaması, Bodrum Merkez başta olmak üzere bazı ilçelerde aktif hale geldi. Kullanıcılar uygulamayı bu bölgelerde bulunsa da kullanabilecek.

Uygulama, gelecek dönemde operasyon ağını genişleterek daha çok kişinin kapısını çalmayı hedefliyor.



