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Teknoloji
Haber Giriş: 05.06.2020 - 09:57,Son Güncelleme:

Getir uygulaması AppGallery uygulama mağazasında yayında

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Getir uygulaması AppGallery uygulama mağazasında yayında
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Getir isimli uygulama, Huawei AppGallery’deki yerini aldı. ppGallery’de Huawei kullanıcıları ile buluşan Getir, altyapı olarak Huawei Mobil Servisleri’ni de kullanmaya başladı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de, 1500’ün üzerinde ürünü kullanıcılarına ulaştıran akıllı telefon uygulaması Getir, Huawei AppGallery’ye eklendi. Huawei Mobil Servisleri altyapısı için güncelleme yapan Getir, böylece tüm Huawei kullanıcılarına açılmış oldu. 

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang ise cümlelerinde şu sözlere yer verdi: “Türkiye, Huawei Mobil Servisler (HMS) eko-sistemini ve dünyanın 3. büyük uygulama mağazası AppGallery'i lokal anlamda geliştiren lider ülkelerden biridir. Bu bağlamda, Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı olan Getir’in Huawei’nin resmi uygulama mağazası AppGallery’ye entegrasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Türkiye ekibimiz HMS eko-sistemini geliştirmek ve bu sayede tüm kullanıcıların taleplerini karşılamak için hızlıca yol alıyor. Getir sadece AppGallery’de bulunmakla kalmayacak, yakın zamanda birlikte tüketicilerimize avantajlı fırsatlar ve kampanyalar da sunacağız.”

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