Getir indir - Getir nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Getir uygulaması

İlk kez piyasaya 2015 yılında sürülmüş olan bir yerli mobil uygulamadır. Türkiye'nin tam olarak 21 ilinde de aktif olarak hizmet vermektedir. Getir uygulaması Avrupa'da Birleşik Krallık'ta iyice ünlenmiştir. Uygulamanın ana merkezi İstanbul'dur.

Getir Nedir ve Ne İşe Yarar?

2015 yılında Nazım Satur adlı kişi tarafından kurulan bir mobil uygulamadır. Getir uygulaması ihtiyaç duyulan ürünlerin doğrudan evlere getirilmesini sağlayan müşterinin markete gitmeden evlerden ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan bir uygulamadır. Türkiye'nin en çok kullanılan çevrim içi market uygulamasıdır. İlk olarak İstanbul'da hizmet vermeye başlamış daha sonra ise 21 ile yayılmıştır. Getir uygulamasını kullanarak bütün ihtiyaçlarınızı anında temin edebilirsiniz. Uygulamaya girerek kredi kartınızı veya banka kartınızı tanımlayabilir ve alışverişini yaptıktan sonra kısa süre içerisinde ürünleri dışarı çıkmadan elinize alabilirsiniz.

Getir Nasıl İndirilir?

Getir uygulamasını indirmek için öncelikle uygulama indirme marketini kullanmanız gerekmektedir. Market uygulamasına giriş yaptıktan sonra Getir yazarak doğrudan bu uygulamayı aratabilirsiniz. Getir yazdıktan sonra sarı logolu bir uygulama göreceksiniz. Sarı logolu olan getir uygulamasına tıklayarak buradan yükle ya da indir seçeneğine basmanız durumunda uygulamayı hızlı bir şekilde telefonunuza indirebilirsiniz.

Getir IOS App Store İndirme Linki

Getir uygulamasını app store üzerinden indirebilirsiniz. Getir IOS app store indirme linki şu şekildedir;

" https://apps.apple.com/tr/app/getir-groceries-in-minutes/id995280265 "

GETİR IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Getir Android Google Play İndirme Linki

Getir mobil uygulamasını uygulama üzerinden indirebilirsiniz. Getir Android market linki aşağıda yer almaktadır;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getir&hl=tr&gl=US "

GETİR ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Getir Nasıl Yüklenir?

Getir uygulamasını indirmek için google play ya da app store uygulamasını indirebilirsiniz. App store uygulamasına giriş yaparak Getir yazarak aratabilir ve uygulamayı internet hızına göre indirebilirsiniz.

Getir Nasıl Kullanılır?

Getir uygulaması için ilk olarak uygulamaya üyelik oluşturmanız gerekiyor. Oluşturuş olduğunuz üyelik ile sisteme giriş sağladıktan sonra kredi kartı ya da banka kartınızı sisteme tanımlıyor olanız gerekmektedir. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra uygulamanın ara yüzüne bağlanabilirsiniz. Uygulamanın ana sayfasında bulunan konu ekleme yerine adresinizi doğru bir şekilde giriş yapmanız gerekiyor. Dilerseniz adresinizi girmek yerine lokasyonda da kendi adresinizi tanımlatabilirsiniz. Adresinizi tanıladıktan sonra uygulamanın hemen ana sayfasında ürünler yer alacaktır. Bu ürünler kategorilere ayrılmıştır.

Dilerseniz kategorilere ayrılmış olan bu ürünleri doğrudan kendiniz seçebilir ve o şekilde sipariş verebilirsiniz. Bunun yerine hemen üst tarafta yer alan ürün ara seçeneğine de gelerek istemiş olduğunuz ya da ihtiyaç duyduğunuz ürünü bu şekilde aratarak sepete ekleyebilirsiniz. Sepete ekledikten sonra yoğunluğa göre en geç 20 dakika içerisinde istediğiniz ürünler anında kapınıza teslim edilecektir.

Getir'in Özellikleri Nelerdir? Getir İncelemesi

- Getir bir çevrimiçi market uygulamasıdır.

- Uygulama içerisinde pek çok ürün yer almaktadır. Bu ürünleri kategorize bir şekilde doğrudan sepetinize ekleyerek temin edebilirsiniz.

- Uygulama zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

- Getir uygulamasında GPS teknolojisi kullanılmaktadır.

- Minimum sipariş tutarına erişerek alışveriş yapabilirsiniz.

Getir Nasıl Silinir?

Getir uygulamasını google play ya da app store uygulamasına giriş yaparak uygulamalarım seçeneğinden Getir uygulamasını bulabilir buradan doğrudan kaldır seçeneğine tıklayarak silebilirsiniz.