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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 19.01.2021 - 17:00 | Son Güncelleme:

Getir, 128 milyon dolarlık yeni yatırım aldı

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Getir, 128 milyon dolarlık yeni yatırım aldı
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Getir, geçen yıl aldığı 38 milyon dolarlık yatırımın ardından ikinci yatırım turunu yabancı ve yerli fonlardan aldığı 128 milyon dolarla tamamladı.

Getir’den yapılan yazılı açıklamada yurtdışı büyüme için gerçekleştirilen ikinci fonlama turunda 128 milyon dolar fonlama sağlandığı belirtildi.

Fonlama ile birlikte Getir yaklaşık 850 milyon dolarda değerlendi. Getir’in fonlama sağladığı kurumlar arasında Michael Moritz’in Crankstart Investments ve Brazilian Base Partners’ının yanı sıra, Tiger Global, Goodwater Capital, Revo, Fiba ve Esas yer aldı.

Fonlamada Getir’e danışman olarak Numis görev aldı. Yazılı açıklamada Getir’in 2020’de hasılatını 5 kat büyüttüğü belirtildi.

 

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