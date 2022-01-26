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Geri dönüştürülmüş plastikten üretilen eko-sim kartlar kullanıma sunuldu

#Vodafone#Eko-SIM Kart#SIM Kart
Geri dönüştürülmüş plastikten üretilen eko-sim kartlar kullanıma sunuldu

Vodafone, geri dönüştürülmüş plastikten üretilen yeni Eko-SIM kartlar ile her yıl tonlarca saf plastik tüketimini azaltacak. Aboneler, kendilerine en yakın Vodafone mağazasında SIM kart değişimi yapabilecek.

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Vodafone, geri dönüştürülmüş plastikten üretilen yeni Eko-SIM kartları Türkiye’de kullanıma sundu. Eko-SIM kartlar aşamalı olarak mevcut SIM kartların değiştirilmesi ile yaygınlaşacak. Vodafone müşterileri, kendilerine en yakın Vodafone mağazasında SIM kart değişimi yapabilecek. Vodafone Eko-SIM kart kullanımıyla dünyada yıllık 320 ton, Türkiye’de ise yaklaşık 20 ton yeni plastik kullanımını önlemiş olacak. Eko-SIM kartlar ayrıca geri dönüştürülebilen kağıttan üretilen zarflar içinde sunuluyor. 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: 

“Plastik SIM tedariki ihtiyacını da tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bir SIM kart çok küçük görünse de büyük bir atık potansiyeli yaratıyor. Bu farkındalıkla 2014’te yarı boyutlu SIM kartlara geçiş yapmış ve müşterilerimizin plastik kullanım miktarını yarı yarıya azaltmıştık. Şimdi de geri dönüştürülmüş plastikten üretilen Eko-SIM kartları çevresel taahhütlerimizin bir parçası olarak kullanıma sunduk. Bu kartlar sayesinde her yıl saf plastik tüketiminde tonlarca tasarruf hedefliyor ve müşterilerimizin çevresel ayak izlerini azaltmalarına destek oluyoruz. SIM kart değişimi gereken durumlarda müşterilerimizin yeni kartları Eko-SIM kart olacak.”  

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Vodafone, Türkiye’de tüm ofis binalarında hayata geçirdiği “plastiksiz ofis” uygulamasıyla yılda ortalama 6 milyon çeşitli kullan-at plastik ürün kullanımına son verdi. “Yeşili Seven Kırmızı” hareketi kapsamında başlatılan uygulamalarla, Vodafone Türkiye ofislerinde plastik bardak yerine kâğıt bardak, plastik şişe yerine cam şişe, naylon poşet yerine doğa dostu ambalaj kullanılıyor. Şirket yemekhanesinde porselen, cam gibi doğa dostu ve geri dönüşümlü ürünler tercih ediliyor. Şirket bünyesinde yer alan kafelerde geri dönüşümlü bardaklarda içecek satışı yapılıyor ve çalışanların doğa dostu ürünler kullanması teşvik ediliyor. 

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#Vodafone#Eko-SIM Kart#SIM Kart

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