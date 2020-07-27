General Mobile'dan kablosuz kulaklık: GMPods

General Mobile, yeni ürünlerini sahneye çıkardı. Bunlardan biri de yeni nesil kablosuz kulaklık olan GMPod oldu. 189 TL gibi oldukça düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulan ürün, piyasadaki en ucuz kablosuz kulaklıklardan biri oldu. Peki bu ucuz fiyatına karşın ürünün özellikleri nasıl?

General Mobile GMPods, 380 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor. Bu sayede kutudan bağımsız olarak 5 saat dinleme olanağı sunan ürün, şarj kutusuyla birlikte toplamda 25 saate kadar batarya ömrü sunuyor.



Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanması nedeniyle cihazlarla hızlıca bağlantı kurabilen ürün, aynı zamanda dokunmatik kontrol özelliği sunuyor. Her iki kulaklığın üzerinde yer alan dokunmatik paneller, kullanıcıların şarkı değiştirmeleri veya durdurmalarını sağlıyor.

GMPOds, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip.



