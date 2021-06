General Mobile GM 21 Plus incelemesi

General Mobile, her yıl telefon modellerini daha da iyi bir hale getiriyor. GM 21 Pro modeliyle ilgili de bu sayfalarda düşüncelerimizi paylaşmıştık. Şimdi ise sıra GM 21 Plus'a geldi. Şirket, General Mobile GM 21 Plus, uygun fiyatıyla dikkat çeken bir orta seviye telefon. Tasarım bazında başarılı bulduğumuz telefon, donanım tarafında da dikkat çekiyor.

GM 21 Plus, iki farklı renkte kullanıcılarına ulaşıyor: Çarpıcı Siyah ve Çarpıcı Yeşil.

Öncelikle 6.53 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olduğunu söyleyerek başlayalım. GM 21 Plus modelinin HD+ 720×1600 piksel çözünürlüklü ekranı GM 21 Pro'dan farklı olarak su damlası şeklinde kamera tasarımını kullanıyor.



Ekran/gövde oranı ise yüzde 90'ın üzerinde. Yani ekran çerçeveleri daha ince ve bu açıdan daha geniş bir ekran kullanıcıları bekliyor. Telefonun boyutları ise bugün için standart kabul edilebilecek seviyede.



İşlemci tarafına geldiğimizde ise bizi MediaTek Helio G35 karşılıyor. 2.3 GHz 8 çekirdek ile karşımıza çıkan G35, oyun performansı için 680 MHz IMG PowerVR GE8320 GPU barındırıyor. Hemen her oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek mümkün. Bellek tarafında 4 GB RAM ile oyun performansını yeterli seviyeye çıkaran akıllı telefon, 64 GB dahili depolama alanı ve 256 GB’a kadar MicroSD kart desteği ile fotoğraf ve video çeken kullanıcılar için oldukça yeterli bir alan sunuyor.



GM 21 Plus, kamera performansıyla da öne çıkan bir telefon olmuş. Yapay zeka destekli üçlü kameraya sahip olan cihaz, 16 Megapiksel ana kamera ile 2 Megapiksel ultra geniş açı kamera ve VGA yardımcı kamera yer alıyor.



Cihazın selfie kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlükte. GM 21 Pro'dan farklı olarak bu modelin arka yüzünde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Özellikle makro kamera ile yapılan çekimler genel olarak başarılı.



Telefonlarla loş ışıkta fotoğraf çekerken genel olarak istediğimiz netlikte görüntüyü almakta sıkıntı yaşarız. Ancak yeni nesil akıllı telefon modellerinde gece çekim modlarının ve yapay zeka desteğinin arttığını görmek mümkün. GM 21 Plus da bu açıdan gece çekimlerinde ortalama bir performans sunuyor.



Güvenlik tarafında da güncel teknolojileri kullanan GM 21 Plus, yüz tanıma ve parmak izi okuyucusu ile birlikte geliyor. Pandemi koşulları nedeniyle dışarıda maskeli olduğumuzdan daha çok parmak izi tarayıcısını kullanmayı tercih ettik ve tarayıcının hızlı tepkime verdiğini söyleyebiliriz.



Hem fotoğraf çekiyorsunuz hem oyun oynuyorsunuz. Tüm bunları yaparken de akıllara şu soru geliyor: GM 21 Plus'ın batarya ömrü yeterli mi? General Mobile oyun severler için 5.050 mAh kapasiteli batarya ile kullanıcılara daha uzun kullanım deneyimi sunuyor. Bir gün boyunca (kullanım alışkanlığınıza bağlı olarak) telefonunuz şarja ihtiyaç pek duymuyor.



Cihaz kutusundan Android 11 işletim sistemi ile çıkıyor. Bu yazılım, Google'ın en güncel Android sürümü...



SONUÇ



GM 21 Plus, orta seviye bir telefon. Daha çok bütçe dostu bir telefon arıyorsanız GM21 Plus bir seçenek olabilir. Ancak tasarım ve donanım özellikleri bakımından ürünü kullanırken herhangi bir sorun yaşamadık.



General Mobile GM 21 Plus teknik özellikleri



Ekran: 6.528 inç HD+ 720×1600 piksel çözünürlük

İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek Helio G35

Bellek: 4 GB RAM Arka

Arka Kameralar: 16 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel ultra geniş açı kamera ve VGA yardımcı kamera

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Güvenlik: Yüz tanıma, parmak izi okuyucusu

Depolama: 64 GB dahili depolama, 256 GB’a kadar MicroSD kart desteği

Batarya: 5.050 mAh

İşletim Sistemi: Android 11