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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.12.2020 - 11:05 | Son Güncelleme:

General Mobile GM 20 Pro'nun yeni modeli satışa çıktı

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General Mobile GM 20 Pro'nun yeni modeli satışa çıktı
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General Mobile'ın yeni akıllı telefonlarından GM 20 Pro'nun Dual SIM olan modeli satışa sunuldu.

GM 20 Pro'nun Dual SIM yani çift SIM kart desteğine sahip modeli satışa çıktı. 6.3 inç ekran boyutuna sahip olan ve FULL HD+ ekranı ile birlikte %91 ekran/kasa oranıyla gelen ürün, 6GB RAM ve 128GB hafızaya sahip. Toplam hafıza da 512GB’a kadar MicroSD kart desteği ile artırılabiliyor.

48MP Ultra HD ana kamera, 118° geniş açı kamerası ve derinlik özelliğini veren portre mod kamerası bulunuyor. Yapay zeka sahne algılama, gece modu, portre modu ve güzelleştirme modu da arka kameranın özellikleri arasında yer alıyor.

Selfie kamerası 16MP olan GM 20 Pro’da ekran flaşı bulunuyor. Bunun yanında cihazda parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor.

Android 10 işletim sistemiyle çalışan GM 20 Pro ile birlikte şirket aynı zamanda GM 20 modelini de geçtiğimiz aylarda satışa sunmuştu.

PowerPoint kullanıyorsanız bu özellik çok hoşunuza gidecekPowerPoint Tetikleyici özelliğini kullanarak slaytlarınızdaki nesneleri hareketlendirin. Etkileyici sunumlar oluşturun. Ömer Bağcı anlatıyor...
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