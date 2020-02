'Genel oyun pazarında PC segmenti büyüyor'

Gaming Istanbul’un geride bıraktık, bu yıl da oldukça hareketli geçti. HP olarak oyun teknolojilerinde neler yapıyorsunuz?



HP olarak odaklandığımız ve iddialı olduğumuz alanlardan birisi olan oyun dünyası, hobi olarak takip edenlerden profesyonellere kadar herkese hitap ederek adeta bir yaşam tarzı haline geldi. Dolayısıyla ülkemizde ve yurtdışında oyun sektörünü bir araya getiren etkinliklerde bulunmaktan keyif alıyoruz. Gaming Istanbul da bu etkinliklerden bir tanesi. Bu sene de etkinliğe katılarak oyun severler ile bir araya geldik. Oyun alanındaki premium segmentimiz OMEN dizüstü bilgisayarları ve profesyonel oyun aksesuarlarını deneyim alanımızda sergileyerek PUBG ve CS:GO turnuvaları düzenledik. Aynı zamanda Fenerbahçe League of Legends eSpor takımı ve oyun dünyasının fenomenleri Cem Bölükbaşı, Necati Akçay ve MiaFitz standımızda hayranları ile buluştular. OMEN by HP ürün gamımız, biraz önce de bahsettiğim gibi oyun alanındaki premium segmentimiz olarak yer alıyor.



HP Omen serisi rekabette ne durumda? Omen serisinde öne çıkan modeller neler? Hangi özellikleri dikkat çekiyor?

OMEN by HP serimiz yüksek performans, en yeni işletim sistemi ile uyumluluk, ergonomik tasarım, taşınabilirlik ve sessiz çalışma gibi özellikleri bir arada barındırıyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, çift ekranlı dizüstü bilgisayarı olan OMEN X 2S’i tanıttık. 9. Nesil Intel Core i9 mobil işlemciyle donatılan Omen X 2S 20 mm kalınlığında olup 15 inç bir ekrana, Full HD çözünürlüğe ve 4K çözünürlüğünde 240Hz tazeleme oranına sahip ekran varyasyonuna sahip. Aynı zamanda 6 inç büyüklüğünde ve 1080p netliğinde ikinci bir ekran ile kullanıcılar WeChat ve WhatsApp üzerinden mesajlaşmanın yanında Spotify’da gezinebiliyor, YouTube ve Twitch videolarını izleyebiliyor ve hatta OMEN Command Center yazılımını görüntülemek için kullanabiliyor.



Oyun bilgisayarı satışlarını Türkiye genelinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye genelinde bilgisayar satışları istenen seviyede değil. Oyun bilgisayarlarında tablo farklı mı?

Genel oyun pazarında PC segmentinin büyüdüğünü gözlemliyoruz. Bu durum oyun sektöründeki gelişmelerin umut verici olduğunu gösteriyor. Dünyada da bu alanda çok ciddi bir büyüme yaşanıyor. GFK verilerine göre 2019 yılında oyuncu bilgisayarlarının satışı pazarın geneline göre çok daha iyi bir performans gösterdi. Bu sene bilgisayar pazarının pozitif büyümesini ve oyun bilgisayarları segmentinin de pazarın üzerinde büyümesini bekliyoruz.





e-spor dünyasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu alanda ne gibi çalışmalara imza atıyorsunuz?

Çok hızlı değişen bir sektörde ve dünyada faaliyet göstermekteyiz. Değişim, aslında fırsatları da beraberinde getiriyor. Spor da değişimin hakim olduğu son derece dinamik bir alan. Bugün hem Türkiye hem de dünyada popülerliği giderek artan ve yeni döneme damga vuran trendlerin başında eSpor yer alıyor. Şu anda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor ve Trabzonspor olmak üzere pek çok takım e-spor rekabetine profesyonel ekipleriyle girmiş durumda. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de 14 binden fazla amatör takım, 60 bin oyuncu ve yaklaşık 4 bin lisanslı oyuncu bulunuyor. Newzoo tarafından yayınlanan son rapora göre Türkiye’de e-spor tutkunu sayısı 5,3 milyona erişmiş durumda. HP olarak geleceği şekillendiren trendler geliştirmekte son derece başarılıyız. Hedeflerimiz içerisinde tüketici taleplerini karşılayacak alanlardaki konumumuzu daha da güçlendirmeyi önceliklendiriyoruz. Bu doğrultuda biz de eSpora yöneldik.



2017 yılında Türkiye’de 1907 Fenerbahçe League of Legends eSpor takımının teknoloji sponsoru olduk. Takıma League of Legends Şampiyonlar Ligi’nde OMEN serisi bilgisayarlarımızla destek verdik. Dünya çapında da 2017 Overwatch Dünya Kupası için Blizzard Entertainment ile bir işbirliği gerçekleştirdik. Etkinliğin resmi PC ortağı olarak sağladığımız donanımlarla dünyanın en iyi Overwatch eSpor oyuncularına yarışmayı kazandıracak imkanlar sunduk. Aynı şekilde bu yıl da OMEN olarak League of Legends ve PUBG 1907 Fenerbahçe eSpor takımının teknoloji sponsoru olmaya devam ediyoruz. eSpor takımı sponsorluğumuzun yanı sıra bu yıl Türkiye’nin tek F1 eSporcusu ve yarış pilotu Cem Bölükbaşı’nın da sponsoru olduk.



Oyun sosyal bir deneyim ve HP olarak biz de oyun tutkusunu paylaşan herkesi güçlendiren bir topluluk oluşturmak için çalışıyoruz. Bu yüzden inovatif ürünlerimizle oyun sektörünü ve sporu destekliyoruz.