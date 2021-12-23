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Gençlik İnovasyon Hızlandırma Kampı hayata geçirildi

#Oppo#Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı#İnovasyon
Gençlik İnovasyon Hızlandırma Kampı hayata geçirildi

Oppp ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından ortaklaşa düzenlenen Gençlik İnovasyon Hızlandırma Kampı sosyal girişimcileri, yatırımcılar, endüstriyel ve akademik kaynaklarla bir araya getirdi.

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Oppo ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Çin Sosyal Değerler Yatırım İttifakı (CASVI) tarafından desteklenen Gençlik İnovasyon Hızlandırma Kampı, 14-17 Aralık tarihleri arasında Shenzhen'de düzenlendi. Sosyal girişimcileri, yatırımcılar, endüstriyel ve akademik kaynaklarla bir araya getirerek güçlendirmeyi ve girişimcilerin faaliyetlerini daha da geliştirmeyi hedefleyen kamp, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak. 

Gençlik İnovasyon Hızlandırma Kampı bu yıl, çevre koruma, dijital erişim ve sağlık olmak üzere, üç ana temaya odaklandı. Melek yatırımcılardan A Serisi finansmana sahip şirketlere kadar, gençlerin liderliğindeki toplam 20 teknoloji girişimi kampa çağrıldı. Kamp ayrıca, iş analizi, pazarlama, etkili finansman ve tasarım düşüncesi üzerine oturumlar gerçekleştirmeleri için sektör oyuncularını ve yatırımcıları da davet etti. Farklı girişimcilerin taleplerine uyum sağlayacak iş modellerini daha da geliştirmeye yardımcı olmak için, start-up etkinliği ve birebir mentorluk gibi danışmanlık oturumları da kamp programına dahil edildi.  

Kampın son gününde, seçilen 10 start-up şirketin yenilikçi iş modellerini ve fikirlerini endüstriyel ortaklara ve yatırımcılara sunduğu bir Demo Günü düzenlendi. En Umut Verici Girişim Ödülü'ne iki sosyal girişim layık görüldü: Orcauboat yüzen çöpleri temizlemek için otonom robotik operasyonlarından faydalanıyor ve kentsel su yolları için geliştirdiği akıllı bakım ve yönetim çözümleriyle hem verimi artırıyor hem de maliyetleri %60 oranında azaltıyor. Bluewind ise kendi geliştirdiği karbon yakalama teknolojisiyle yüksek karbon emisyonuna sahip işletmelere teknik çözümler sunuyor. 

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Şirketin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için uzun süredir birlikte çalıştığı gençlerin ve hayallerinin destekçisi olmaktan gurur duyduğunu belirten OPPO Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sonia Miao, sözlerine şöyle devam etti: "'İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik' misyonu kapsamında OPPO, çevre koruma, dijital erişim ve sağlık gibi temel alanlara odaklanırken sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan eylemler hayata geçiriyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın kolay olmadığını biliyoruz. Bu nedenle keşfetmeye cesaret etmeli, yolumuzda güvenle ilerlemeliyiz. OPPO'da yakın zamanda benimsediğimiz 'Inspiration Ahead/Geleceğe İlham' misyonu ile somutlaşan tüm değerleri sonuna kadar savunuyoruz." 

UNDP Çin Daimi Temsilcisi Beate Trankmann ise konuyla ilgili şunları belirtti: "Girişimcilik ruhu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma yönündeki ortak tutkumuzu güçlendiren önemli bir bileşen. Bu misyona uygun olarak günümüzün en yaratıcı, zeki ve cesur gençlerini desteklemeye devam edeceğiz." 

 

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#Oppo#Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı#İnovasyon

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