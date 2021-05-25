Gençler “İşin Geleceği” için yarıştı

“İşin Geleceği Hackathonu”nu tamamladı. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural şu değerlendirmede bulundu: “Gençlerimizin gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Yüzlerce başvurunun değerlendirilmesi sonrası Hackathon’a davet ettiğimiz gençler, 2 gün süren çevrim içi etkinlik programında Covid-19 süreci ile iş dünyasında karşı karşıya kalınan problemleri ve yenilikçi uygulama önerilerini ele alıp farklı prototipler geliştirdiler ve çalışma yaşamının geleceğini tasarlama fırsatı buldular.”

Yarışmaya, 439 takım hâlinde 698 genç başvuruda bulundu. Türk Telekom proje ekibi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından projeye katılmaya hak kazanan 15 takım, alanında uzman isimler tarafından verilen ‘Yenilikçi Düşünme ve İnovasyon Teknikleri’ ile ‘Hızlı Prototip Geliştirme’ eğitimlerine katıldı. İki gün süren hackathon sürecinde gençler, İşin Geleceği ana teması üzerine sunulan uzaktan beyin fırtınası gerçekleştirme, görevlerin oyunlaştırılması ve sosyalleşme gibi problem alanlarında; yenilikçi fikirler ve prototipler geliştirdiler.

İlk üçe 45 bin TL değerinde ödül verildi

Nomads takımı ‘kişiselleştirilmiş çalışan adaptasyon süreci’ çözümüyle birinci, Shell Wizards takımı ‘en yakın çalışma alanı’ projesiyle ikinci, Let’s Go! takımı ise ‘uzaktan çalışmada beyin fırtınası’ ile üçüncü oldu. Dereceye giren takımlardan üçüncüye 10 bin TL, ikinciye 15 bin TL, birinciye 20 bin TL olmak üzere toplamda 45 bin TL’lik ödül verildi. Ayrıca dereceye giren tüm takımlar, Türk Telekom Santral Topluluk Merkezi’nde ücretsiz ofis imkânı elde ettiler. İşin Geleceği Hackathonu’na katılım gösterip eğitim ve mentorluk görüşmelerini tamamlayan tüm takımlara da başarı sertifikası verildi.