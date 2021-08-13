Gençler bu kez çevreyi korumak için çözüm üretti

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanında 180 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, biri ortaokul diğeri ise lise öğrencilerine yönelik olmak üzere eşzamanlı iki fikir maratonu düzenlendi. “Çevre İçin Akıllı Teknolojiler Fikir Maratonu” ortak adıyla online olarak gerçekleştirilen etkinliklerde, katılımcı takımlardan akıllı teknolojileri kullanarak iklim ve çevre sorunlarına çözüm bulmaları istendi. Katılımcılara Vodafone çalışanları da uzmanlık alanlarına göre mentorluk desteği verdi.

Toplam 45 takım halinde 103 öğrencinin yarıştığı fikir maratonunu lise grubunda “Fişmatik” projesiyle TED-R Yeşil Gelecek takımı, ortaokul grubunda ise “Yapay Çiy Ağacı” projesiyle Stenocora takımı kazandı. Her iki kategoride de birinci takıma 15 bin TL, ikinci takıma 10 bin TL ve üçüncü takıma 5 bin TL para ödülü sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 5 yıl önce başlattıkları "Yarını Kodlayanlar" projesini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi insanlığın iyiliği için, toplumun sosyal bir ihtiyacına cevap vermek için nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümüz bir dönemde, dedik ki, biz önce insanların teknoloji okuryazarlığını, teknolojiye olan yatkınlığını artırmak için bir proje yapalım ve çocuklardan başlayalım. Böylece, Ağustos 2016’da Habitat Derneği iş birliğiyle 7-14 yaş arasındaki çocuklarımıza dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretmeye başladık. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz.

Bugüne kadar 81 ilde 180 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. Yeni dönemin ilk fikir maratonunu gerçekleştirdik. Bu maratonla, somut toplumsal sorunlara çözüm üretilecek hikâyeler çıkarılmasını amaçladık. Maratonumuza ilgi yüksek oldu. Öğrencilerimiz çok iyi hazırlanmışlardı. Özellikle orman yangınları üzerine yoğunlaşıp fikir üreten çok sayıda öğrencimiz oldu. Katılımcı öğrencilerimize Vodafone çalışanları da mentorluk desteği verdi. Başta dereceye giren öğrencilerimiz olmak üzere tüm katılımcılarımızı kutluyoruz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda onu üreten genç neslin yetişmesine katkıda bulunmak için 5 yıl önce Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte başlattıkları "Yarını Kodlayanlar" projesini ilk günkü heyecanla sürdürdüklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz süreç, kodlama bilmenin, okuma yazma bilmek kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Biz de projemiz ile dünyanın ve ülkemizin yaşadığı dijital dönüşüme öncü olan süreçler geliştirerek, çocuklarımızın, geleceğin dijital dünyasına hazırlanmasına katkı sağlamaktayız. Proje kapsamında düzenlediğimiz ‘Çevre İçin Akıllı Teknolojiler Fikir Maratonu’ ile çocuklar, yakın gelecekteki iklim ve çevre sorunlarına akıllı teknolojiler ile çözümler üreterek, fikirlerini geliştirdiler. Çevre sorunlarının kendini her geçen gün daha da hissettirdiği bir dönemde, gençlerin içinde olduğu bir fikir maratonu ile çevreye duyarlı fikirler üretmenin, çevre ve iklim krizlerine karşı bireylerin farkındalığını artırma ve çözümler üretme konusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

Online fiş fikriyle birinci oldular

Lise grubunda 29 takım halinde 65 öğrenci yarıştı. Finalde 7 takımın mücadele ettiği bu grupta, TED-R Yeşil Gelecek takımı birinci, Su Savunucuları takımı ikinci, Space Pirates Cameo takımı ise üçüncü oldu.

İrem Aymelek, Ege Aleyna Gülle ve Mina Aden Başar’dan oluşan TED-R Yeşil Gelecek takımı, kağıt fiş kullanımını azaltmak üzerine geliştirdikleri “Fişmatik” projesiyle ilk sırada yer aldı.

Takım, üretiminde çok miktarda yağ ve su kullanılan, çok sayıda ağacın kesilmesine neden olan, mürekkebinde bulunan BPA nedeniyle insan sağlığına zarar veren ve geri dönüştürülemeyen kağıt fişler yerine bir mobil uygulama geliştirilerek fişlerin online platforma taşınmasını önerdi.

Yapay ağaç fikri de ortaokul grubunda birinciliği getirdi

Ortaokul grubunda ise 16 takım halinde 38 öğrenci yarıştı. Finalde 5 takımın mücadele ettiği bu grupta Stenocora takımı birinci, Çevre Dostları takımı ikinci, Grup Kozalak takımı ise üçüncü oldu. İlkim Derin Ören, Rüzgar Ali Çelik ve Ceylin Yurtsever’in oluşturduğu Stenocora takımı, küresel ısınma nedeniyle önemli bir sorun haline gelen ormansızlaşmayı önlemek için geliştirdikleri “Yapay Çiy Ağacı” projesiyle ilk sırada yer aldı.

Buna göre, 45 derecelik açıyla küresel oluklardan oluşan koni şeklindeki “Yapay Çiy Ağacı” projesiyle, havada gece gündüz arasında oluşan sıcaklık farkından kaynaklanan nem, bu kanallara tutunup oluklarda yoğuşarak su olarak birikecek ve hava karardığında su yapay çiy olarak püskürtülecek. Ayrıca, sensörlerle toplanacak veriler, ormana ait bilgileri analiz etme imkânı verecek ve herhangi bir yangın durumunda erken müdahale şansı olacak.

180 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkânı sunuluyor.

Bugüne kadar 81 ilde 180 binin üzerinde çocuğa ulaşan proje kapsamında, son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattı.

Yeni dönemde 81 ilde 70 bin çocuğa kodlama eğitimi verilmesinin hedeflendiği projede, Scratch eğitimlerinin yanı sıra farklı dijital eğitim başlıklarıyla çocukların dijital yetkinlikleri artırılacak.