Genç profesyoneller siber güvenlik alanında yeteneklerini test edecek

Siber güvenlik uzmanlarının yeteneklerini daha ileriye taşımalarına olanak tanıyan ve uygulamalı deneyim sağlayan “Capture the Flag” yarışması duyuruldu. Etkinlik, eleme ve final turları da dahil olmak üzere ilk kez tamamen dijital bir etkinlik olarak düzenlenecek. Bu yıl altıncısı düzenlenen etkinlikte, dünyanın her köşesinden ekipler, siber güvenliğin birçok kritik alanında becerilerini test etme fırsatı bulacak.

Bu yılki etkinlikte tersine mühendislik (reverse engineering), adli tıp / istismarlar (forensics/exploitation), açık kaynaklı istihbarat (OSINT), mobil, Nesnelerin İnterneti (IoT), makine öğrenimi ve radyo frekansı (RF) sistemleri ile ilgili mücadeleler gerçekleştirilecek. Online eleme ve sanal final etkinliğinden oluşan CTF 2020’de online eleme 26-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ve ekiplerin problem çözme becerilerine yönelik Jeopardy tarzı sorular içerecek.



En iyi 10 ekip, 18 Aralık 2020’de online olarak gerçekleşecek finallere katılmaya hak kazanacak.



