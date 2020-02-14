Genç oyun geliştiricileri Bilişim Vadisi'nde kampa girdi

Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Oyunla Geliştirme Kış Kampı'na katılan gençler, yeni oyunlar geliştirmeyi amaçlıyor.

Ülkede faaliyet gösteren 4 büyük oyun firmasının sponsorluğunda Bilişim Vadisi Gelecek Tasarım Ofisi organizatörlüğünde düzenlenen ve 9 Şubat'ta başlayan Oyun Geliştirme Kış Kampı'na 120 genç katılıyor.

Ulaşım, konaklama ve yeme içme hizmetlerinin ücretsiz olarak sağlandığı kampta, sabah uzman sektör temsilcilerinin konferanslarını dinleyen gençler, öğle yemeğinden sonra takımlar halinde oyunlarını geliştiriyor.

Sponsor firmaların temsilcileri, gece saatlerine kadar süren çalışmalar sırasında oyun geliştiren gençlerle kendi deneyimlerini paylaşıp, iş görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, geliştirecekleri oyunları kampın sona ereceği cumartesi günü jüriye sunacak.

Sektörün önemli isimlerinin yer alacağı jüri, gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra başarılı ekiplerle iş geliştirme görüşmesi başlatacak.

"Türkiye'de dijital oyun ihracatında 18'inci sırada"



Bilişim Vadisi Gelecek Tasarım Ofisi Koordinatörü Okan Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 850 milyon dolar tutarında dijital oyun ihraç eden Türkiye'nin bu alanda 18'inci sırada olduğunu söyledi.

Türk dijital oyun sektöründe gelirlerin daha çok şirket satışlarından elde edildiğine dikkati çeken Özbay, Bilişim Vadisi olarak gençlerin ürettikleri oyunları ihraç etmelerini istediklerini, bu şekilde ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Özbay, Türkiye'de gençlerin oyun geliştirmeye de en az oyun oynadıkları kadar süre ayırmalarını istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Genç arkadaşlarımızın oyun oynaması aileler için büyük bir dert ama biz çocuklardan tarafız. Bilgisayar başında çok zaman geçirmek çok büyük tehlikeler barındırmıyor. Gençken, çocukken bu kadar oyun oynayan arkadaşlarımızın ilerde oyun üretiminde de güzel zaman geçireceklerini düşünüyoruz."

Oyun tasarım ve geliştirme süreçlerinde motivasyonun önemine değinen Özbay, "Geliştiricilerin kafaları dağılmadan uzun zaman dilimlerinde çalışmaları gerekiyor. Bu da aslında oyun oynayarak sağlanan bir şey. O yüzden hem aileler hem de genç arkadaşlarımızdan oynadıkları oyunları üretme noktasında da girişimde bulunmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kampta profesyonel arkadaşlarımızı bir araya getirdik"



Özbay, Bilişim Vadisi olarak Türkiye'nin en büyük teknoloji organizatörü ve ihracat üssü olmayı hedeflediklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem çok ciddi bir ihracat yapacak kadar bilişim hizmeti üreten bir merkeze dönüşelim hem de bunun için gerekli teknolojik organizasyonları yapalım istiyoruz. Bu hedeften yola çıkarak Bilişim Vadisi olarak elimizi taşın altına soktuk ve Oyunla Gelecek Kampı'nı hayata geçirdik. Geçen ağustos ayında Oyunla Gelecek Yaz Kampı'nı düzenledik. Bu biraz daha sinema, animasyon ve oyun sektörlerinin buluştuğu, birlikte iş yapma kültürü üzerine konumlanmış bir kamptı. 300'ün üzerinde arkadaşımızla bir kamp gerçekleştirdik ve 24 oyun ürettik. Oradan güzel dönüşler aldık. Türkiye'de bir fikir dönüşümü yaşandı bu kampla."

Yaz kampına gösterilen ilgi sonrası bu organizasyonun devamını getirme konusunda cesaretlendiklerini anlatan Özbay, "Oyunla Gelecek Kış Kampı'nda dünyada en çok kullanılan 'hyper casual' oyun üretimine dönük, hemen şirketleşebilecek profesyonel arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Bu kamptan yeni şirketler doğacak. Farklı disiplinlerden kişilerin bir araya gelerek birlikte iş yapmalarını istiyoruz." dedi.

"Belki de gelecek sene ses getiren oyunlardan biri burada doğacak"



Özbay, Türkiye'den 4 büyük yayıncının kampa destek verdiğini aktararak, şunları söyledi:

"Bunlar burada arkadaşlarımıza koçluk yapıyor. Oyunların yayınlanması gerçekten büyük mesele. Çok fazla oyun üretiliyor ama yüzde 90'ı yayınlanamıyor. Burada oyunların geliştirilmesi, sonlandırılması ve yayınlanması konusunda bir anlaşma yaptık. Yeni bir model kurguladık. İnşallah bu modelde Bilişim Vadisi'nde ihracat hedeflerine uygun çalışmalar gerçekleştireceğiz."

Yaz kampında 4 bin 500 kayıt aldıklarını, kış kampı için daha çok bu havuzdan istifade ettiklerini kaydeden Özbay, şöyle devam etti:

"Bilişim Vadisi'nde 120 katılımcıyla Oyunla Gelecek Kış Kampı'nı gerçekleştiriyoruz. Bunların çoğunluğu yazılımcı arkadaşlarımız. Altışar, yedişer kişiden oluşan 16 takım kurduk. Takımlar 4 yayıncı şirkete dağılmış durumdalar. 20'nin üzerinde oyun üreterek kampı tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda bazı arkadaşlar üçüncü oyununa başladı. Gece gündüz çalışıyorlar. Belki de gelecek sene ses getiren oyunlardan birinin doğumu burada gerçekleşmiş olacak."

Okan Özbay, ağustos ayında Oyunla Gelecek Yaz Kampı'nın ikincisini uluslararası düzeyde organize edeceklerini aktararak, "İnşallah 20'den fazla ülkeden Türkçe konuşan oyun geliştiricileri ve anismasyoncuları buraya çağıracağız. Belki 2 bin yazılımcının buluşacağı büyük bir oyun festivaline dönüştürmeyi düşünüyoruz. Bu bir çadır kampı olacak. 'Çadırını al gel' diyeceğiz. Yakında bunun duyurusunu yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



