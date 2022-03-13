Genç mühendisleri destekleyen uluslararası tasarım yarışması artık Türkiye’de

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Söz konusu vakıf tarafından yürütülen ve her yıl öğrenci ve yeni mezunlar için düzenlenen tasarım yarışması için başvurular 16 Mart itibariyle açıldı. Bu sene ilk defa Türkiye’den de yarışmacı kabul edecek organizasyon, genç mucitlerin katılımını bekliyor. Mühendislik ve tasarım bölümlerinde okuyan ya da mezuniyetinin üzerinden dört yıldan fazla geçmemiş herkesin projesi ile katılabildiği yarışmanın 2022 para ödülü miktarları da açıklandı.



Son yıllardaki etkileyici başvuruların ardından girişimciliği desteklemek için bu yılın Eylül ayında açıklanacak ulusal kazananlar, buluşlarını geliştirmek için önceki yıllarda verilen miktarın iki katından fazla olarak 5 bin Sterlin kazanma hakkı elde edecek. Yarışma, bugüne kadar 285'ten fazla buluşa para ödülü ile destek oldu.

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Ödül, 2005 yılından bu yana, girişimci ruha sahip lisans öğrencilerine ve yeni mühendislik ve tasarım mezunlarına "Problem çözen bir şey tasarlama" konusunda meydan okuyor. Geçtiğimiz yıllarda geri dönüşüm için plastik maddeleri tanımlama, bıçak yaralanmalarında aşırı kan kaybını önleme ve evde tıbbi teşhislerin iyileştirilmesi gibi projelerin çıktığı yarışmada ulusal kazananları yerel jüri, uluslararası kazananları ise Sir James Dyson seçiyor. Ödülü kazananlarına önemli bir yatırım desteği ve yüksek profilli bir medya görünürlüğü sağlanarak mucitlerin fikirlerini gerçek hayata uyarlayabilmeleri için ilk önemli kariyer fırsatı yaratılıyor.