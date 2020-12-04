Genç girişimci taşınabilir masaüstü CNC freze makinesi üretti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Kartal, Erciyes Teknopark'ta iki yıl önce kendi şirketini kurdu.

Farklı makineler tasarlayan Kartal, son olarak ahşap, metal, plastik, pirinç, alüminyum, bakır ve mdf gibi malzemeler için masaüstü CNC freze makinesi tasarladı.

Kolayca taşınan cihazla takılardan heykellere, kalıplardan baskılı devre kartlarına kadar pek çok malzeme üretilebiliyor.

Arduino tabanlı ve açık kaynak kodlu yazılımlarla uyumlu cihaz tamamen kapalı bir tasarıma sahip.

Ürünün elektronik kart tasarımını ERÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ömer Doğu, seri üretimi ve Ar-Ge çalışmalarını ise ERÜ Endüstriyel Tasarım Mühendisliği son sınıf öğrencisi Hilal Özkan yapıyor.

Üniversite 3. sınıfta şirketini kurdu

Ürünü yatırımcılarla buluşturarak yurt dışına açılmayı hedefleyen Kartal, küçüklükten itibaren babasıyla elektronik cihazların içini açtıklarını, lehim nasıl yapılır, motor nasıl sökülür bunları incelediklerini söyledi.

"Hep bir şeyler tasarlamayı hayal ediyordum" diyen Kartal, şöyle konuştu:

"Makine mühendisliği okudum önce bir yıl. Bu bölümü okurken hayalim mekanik bir şeyler tasarlamaktı ama dersler hep teorikti. Bırakma kararı aldığım gün endüstriyel tasarım mühendisliği bölümünü öğrendim. Bir yıl boyunca hem bu bölüme hazırlandım hem de makineler tasarladım. Kendime doğum günümde arduino aldım. Bir şeyler üretmeye çalıştım, küçük bir kalemle yazı yazan CNC geliştirdim. Sonra küçük bir makine tasarladım ama bu makine başarısız oldu. Vazgeçmedim, tekrar tekrar tasarımlar yaptım. Artık eve sığamaz olmuştum, her şeyi evde yapıyordum. 3. sınıfı okurken Erciyes Teknopark'ta şirket kurdum."



Marka tescili onaylandı

Kartal, mühendislik gibi bölümleri okuyan öğrencilerin okullarda verilen ödevler için zaman zaman sanayiye yollarının düştüğünü ve bir küçük parça için kapı kapı dolaşmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Bunlardan yola çıkarak bir makine ürettiğini anlatan Kartal, şunları kaydetti:

"Üniversitede bu bölümlerde okuyan öğrencilerin ve hocaların rahatça kullanabileceği bir makine. Bir aile bile korkmadan çocuğuna bu cihazı kullandırabilir. Kolay ve güvenli. Sanayiye gittiğinizde seri üretimde sıkıntı yok binlerce parça rahatça üretilebilir ama bir parça ürettirmek çok zor. 3 boyutlu yazıcılar çıktı, onlara rağbet var ama her şey plastik. Metal, ahşap ve diğer malzemeler için böyle küçük cihazlar yok. Ürettiğim masaüstü CNC freze makinesini teknoloji marketlerde bir dizüstü bilgisayar gibi sunmayı hedefliyorum. Ürünümün marka tescili onaylandı."

"Melek yatırımcılarla görüşüyorum"

Kartal, tasarımıyla bu yıl Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'e katıldığını ve eğitim teknolojileri kategorisinde 6'ncı olduğunu belirtti.

Ürüne yabancı bir isim seçtiğini vurgulayan Kartal, "Ben yurtdışını hedeflediğim için bu ismi seçtim. İsmi Edith Piaf'ın bir şarkısından geliyor. 'Enes makine' gibi bir isim yerine 'Rosymill'i seçtim. Masaüstü imalat teknolojileri üreten bir şirket olmak istiyorum. Melek yatırımcılarla görüşüyorum, talep var. Piyasaya yakında sunacağım. Turkcell'in arı kovanı fonlama platformunda projem hazırlık aşamasında. Ayrıca 2020 yılı Kristal Küre Ödülleri'nde yılın en iyi girişimi kategorisindeki 3 adaydan biriyiz." ifadelerini kullandı.



