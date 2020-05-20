Genç Bilim İnsanı Ödülleri 8. kez sahiplerini buldu

Bilim Kahramanları Derneği tarafından, her yıl farklı üniversitelerle gerçekleştirilen işbirliği ile verilen Genç Bilim İnsanı Ödülleri 8. yılında. Temel bilimler ve mühendislik alanlarına katkıda bulunan, ülkemizde bu alanların görünürlüğünün artmasına, yayılmasına ve gelişmesine öncülük eden 38 yaşın altındaki, bilim insanlarına verilen ödüllerde bu yıl 7 Genç Bilim İnsanı, ödül almaya değer bulundu.

Genç bilim insanlarına kamuoyu önünde teşekkür ederek onları yüreklendirmek, geleceğin genç bilim insanlarına ilham vermek üzere verilen ödüllerin bu yılki ev sahipleri: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar oldu.

Yedi Genç Bilim İnsanı Ödül Aldı

126 başvuru arasından seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Dr. Öğr. Üyesi Çağlar ELBÜKEN (Bilkent Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Fırat KARALAR (Koç Üniversitesi – Moleküler Biyoloji ve Genetik), Doç. Dr. Ertuğrul BAŞAR (Koç Üniversitesi - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği), Doç. Dr. Mustafa Evren ERŞAHİN (İstanbul Teknik Üniversitesi - Çevre Mühendisliği), , Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim HANAY (Bilkent Üniversitesi – Fizik / Makine Mühendisliği), Dr. Öğr. Üyesi Savaş TAŞOĞLU (Koç Üniversitesi – Makine Mühendisliği) ve Doç. Dr. Sedat NİZAMOĞLU (Koç Üniversitesi - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği) 2019 Yılının Genç Bilim İnsanı Ödülleri’ni kazanan isimler oldu.

Başvuruları titizlikle değerlendiren ve bu yılın başarılı Genç Bilim İnsanları’nı belirleyen Seçici Kurul’da ise; Prof. Dr. Alaattin Şen (Abdullah Gül Üniversitesi), Doç. Dr. Evren Mutlugün (Abdullah Gül Üniversitesi), Prof. Dr. Sevinç Dinçer İşoğlu (Abdullah Gül Üniversitesi), Dr. Öğretim Üyesi Emre Sermutlu (Çankaya Üniversitesi), Prof. Dr. İres İskender (Çankaya Üniversitesi), Prof. Dr. Müslim Erdoğan (Çankaya Üniversitesi), Prof. Dr. Ernaz Altındağ Çakır (Düzce Üniversitesi), Prof. Dr. Oğuz Köysal (Düzce Üniversitesi), Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş (Düzce Üniversitesi) ve Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin (Yeditepe Üniversitesi) yer aldı.

Ödül Töreni Sanal Ortamda Gerçekleştirildi

7 bilim insanına ödülleri 18 Mayıs 2020 tarihinde Bilim Kahramanları Derneği’nin Instagram hesabından yapılan sanal ödül töreni ile takdim edildi. Koronavirüs (COVİD – 19) salgını sebebiyle fiziksel olarak bir araya gelmenin mümkün olmadığı bu dönemde, Bilim Kahramanları Derneği ilk defa sanal bir ödül töreni organize etti. Sunuculuğunu Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Doğan’ın üstlendiği Instagram canlı yayınına bilim, iş ve sivil toplum alanından çok sayıda izleyici katıldı. Bilim İnsanı Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Koşar’ın desteğiyle bilim insanlarının çalışmalarının aktarıldığı etkinlik Çellist Nihan Demirkapı’nın müzik dinletisi ile son buldu.

Sanal ödül törenimizin açılış konuşmasını yapan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir şunları söyledi: “Dünya olarak COVİD-19 sürecinde zorlu günler geçiriyoruz ancak biliyoruz ki tüm zorlukları bilim çözecek, çünkü umut bilimde. Dernek çalışmalarımıza baktığımızda, bugüne kadar 47.000'i aşkın çocuğun bilimi sevmesi, bilimle ilgilenmesi için çalışmalar yürüttük. Biz bizimle birlikte olan çocuklara bilim insanlarımızı rol model olarak göstermek istiyoruz. Bu noktada da genç bilim insanlarının toplumda görünür olmasını istiyoruz. İnsanlığın daha iyiye ilerlemesi için bu genç bilim insanlarını teşvik etmeye devam etmeliyiz.”



