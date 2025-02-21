Gemini'yi iOS'te kullanmak isteyenlere kötü haber

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Google, Gemini uygulamasını indirmenizi çok istiyor. Teknoloji devi iOS arama uygulamasından (Google uygulamasından) Gemini aracını ayırdı, böylece kullanıcıların Gemini uygulamasını ayrıca indirmesinin sağlanması hedefleniyor.



Teknoloji devi değişikliği bir elektronik posta ile duyurdu. Gönderilen elektronik postada şu ifadeler yer alıyor:



"iOS üzerinde daha da iyi bir Gemini deneyimi yaratmak için kimi değişiklikler yapıyoruz. Gemini artık kendi uygulamasıyla kullanılabilir durumda ve Gemini'yi kullanmak için en iyi yer burası. Gemini'yi kullanmayı sürdürmek için, Gemini uygulamasını App Store'dan indirin. Gemini uygulaması ile aynı özelliklere ve daha fazlasına erişmeyi sürdüreceksiniz."



Eğer bir iOS kullanıcısı Gemini'ye, Google uygulaması üzerinden erişmek isterse "Gemini artık kendi uygulamasına sahip" mesajı ve o uygulamayı indirmeye yönlendiren bir düğme ile karşılaşıyor.



Google uygulamasının son derece yaygın şekilde kullanıldığı düşünülürse, teknoloji devinin kullanıcıları Gemini uygulamasına yönlendirmeye çalışması ilginç.

Ancak sonuç değişmiyor, eğer Google'ın YZ aracını kullanmak istiyorsanız, onun uygulamasını ayrıca indirmeniz gerekecek.