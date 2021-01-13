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Teknoloji
DHA / hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.01.2021 - 07:29 | Son Güncelleme:

Geliştirilen yeni teknoloji, kanserin yerini tespit edebiliyor

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Geliştirilen yeni teknoloji, kanserin yerini tespit edebiliyor
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ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi. Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen şirketin söz konusu teknoloji için 40 milyon dolar topladığı ifade edildi.

ABD'nin San Francisco kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi. Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen teknolojide, vücuda kanser hücrelerini tespit etmek için bir ilacın enjekte edildiği, ardından bu ilacın kanserli hücrelere parlamasına neden olan bir enzim vermeye zorladığı ifade edildi. Bu parlamanın PET taramasında görüntülenebildiği aktarıldı.

Kanser hücreleri özelinde uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren şirketin misyonu, erken saptanan kanseri tespit etmeyi mümkün kılarak kanseri iyi huylu bir deneyim haline getirmek. 

Dijital kabustan kendinizi koruyun Pandemi ile birlikte siber saldırı sayısı hızla artıyor. Özellikle de evden çalışma sistemine geçilmesiyle birlikte işletmeler zorlu bir süreçten geçiyor. Peki siber güvenlik konusunda şirketler yeteri kadar önlem alıyor mu? ESET Türkiye Satış Müdürü Asım Akbal; hem siber güvenlikle ilgili önemli noktalara değindi, hem de ESET'in 2021 için dijital güvenlik yazılımlarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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