'Gelişen siber tehditlere direnç göstermek için çevik olmak gerekiyor'

Bu sene "Human Element (İnsan Faktörü)" temasıyla düzenlenen RSA Konferansı 2020, 36 bin ziyaretçi, 704 konuşmacı ve 658 güvenlik üreticisinin katılımıyla gerçekleşti. Konferans boyunca global siber güvenlik uzmanları ve güvenlik üreticileri kuruluşları tehdit eden siber güvenlik sorunları ve çözümleri ile ilgili yeni bilgi ve yöntemleri paylaşıldı. Picus Security firmasının Sürekli Güvenlik Doğrulaması ve İyileştirmesi Platformu'nun yeni özellikleri ve arayüzünü tanıttığı standı ilgi gördü. Konferansta şirketin aralarında kurucu ortakları Volkan Ertürk ve Süleyman Özarslan'ın da bulunduğu 3 farklı ülkeden gelen 10 çalışanı temsil etti.

Sürekli doğrulama güvenlik kontrollerini optimize ettiği saldırı stratejisi hakkında da bilgi sağlıyor.

Şirketin CTO'su Volkan Ertürk, "Picus Security olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar, tehdit aktörlerinin kullandıkları saldırı tekniklerini sürekli analiz ederek potansiyel tehditler karşısında sürekli olarak müşterilerimize nasıl değer kazandırdığımızı bu sene 4. kez katıldığımız RSA 2020 Güvenlik Konferansı'nda sunmak için buradayız. Yapılan araştırmalar siber suçların 2021 yılına kadar vereceği küresel zararın 6 trilyon dolara ulaşacağını gösteriyor. Saldırı ve savunma bakış açılarını bir arada kullanarak geliştirdiğimiz sürekli doğrulama ve iyileştirme teknolojimiz ile kullanıcılarımızın siber saldırılar meydana gelmeden önce güvenlik sistemlerindeki açıkları tespit ediyor ve bu açıkların kapatılması için iyileştirme önerileri veriyoruz. Böylece kullanıcılarımızın siber saldırılardan zarar görmemelerini sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Picus Labs yöneticisi Süleyman Özarslan, RSA'deki başlıkları şu şekilde değerlendirdi:

"Sürekli olarak gelişen ve karmaşıklaşan siber tehditler, siber güvenlik görünürlüğünün ve ölçümlemesinin gerekliliği ve dijital dönüşümün ortaya çıkardığı güvenlik riskleri en çok konuşulan konular oldu. Organizasyonların süreçler ve altyapıları siber riskler tarafından şekillenirken, gelişen tehditlere direnç göstermek için çevik olmamız gerekiyor. Picus olarak bunu güvenlik altyapılarının saldırı teknik, taktik ve süreçlerine adaptasyonu olarak yorumluyoruz. Kurumların güvenlik yatırımlarının ve altyapılarının günümüz güvenlik risk ve tehditlerine etkin cevap verebilmesi her zamankinden çok daha önemli bir konu haline geldiğini RSA 2020 Konferansı'nda da gördük."