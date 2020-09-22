Gelecek yıl BlizzCon yerine BlizzConline etkinliği yapılacak

Blizzard Entertainment tarafından her yıl düzenlenen ve tüm dünyadan Blizzard yapımlarını oynayanları bir araya getiren BlizzCon festivali, 19-20 Şubat tarihlerinde çevrimiçi gerçekleşecek.

BlizzConline için planlanan etkinliklerden biri Topluluk Tanıtımı (Community Showcase) olacak. Burada cosplay çalışmaları yapanlara, sanatçılara ve topluluğun diğer yaratıcı üyelerine dünya çapında bir rekabet şansı sunulacak. Gösterinin tamamen çevrimiçi olması sayesinde, bu etkinliklere dünyanın her yerinden çok daha fazla kişi katılma şansı bulabilecek.

Cosplay Gösterisi

Blizzard evrenlerinden orijinal cosplay'lerin yer aldığı bu gösteri, deneyimli cosplay'cilerden bu hobiye daha yeni başlayanlara kadar herkese açık olacak.

Cosplay Yarışması

Cosplay Yarışması, BlizzCon'un en önemli parçalarından biri ve bu yıl cosplay'ciler becerilerini çevrimiçi olarak sergileyecek.

BlizzConline Cosplay Yarışması dört kategoriden oluşacak:

En İyi Blizzard Karakteri: Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, StarCraft ve Warcraft evrenlerinin sembolleşmiş kahramanlarının ve kötülerinin harika tasvirlerini takdir etmek.

Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, StarCraft ve Warcraft evrenlerinin sembolleşmiş kahramanlarının ve kötülerinin harika tasvirlerini takdir etmek. En İyi Blizzard Silah ve Zırhı: Savaş alanlarına yaraşır ekipmanlar hazırlamak için ortaya koyulan üst düzey zanaatkârlığı takdir etmek.

Savaş alanlarına yaraşır ekipmanlar hazırlamak için ortaya koyulan üst düzey zanaatkârlığı takdir etmek. En İyi Modern Tasarım: Köpük ve plastik gibi malzemelerin yanı sıra 3B baskı, elektronik ve teknoloji kullanımı alanlarında sergilenen ustalığı takdir etmek.

Köpük ve plastik gibi malzemelerin yanı sıra 3B baskı, elektronik ve teknoloji kullanımı alanlarında sergilenen ustalığı takdir etmek. En İyi Geleneksek Tasarım: Kumaş, deri, metal ve tahta gibi malzemelerle çalışmada gösterilen ustalığı takdir etmek.

Jüri üyeleri bu dört kategorinin her biri için bir kazanan belirleyecek. Ardından bu çalışmalar arasından birini en iyi cosplay olarak seçecek. Tüm kazananlar BlizzConline yayını sırasında açıklanacak.

Yarışma tamamen çevrimiçi olarak gerçekleşeceği için, gönderdiğiniz video ve fotoğraflar gösterinin bir parçası olarak sergilenebilir. Dolayısıyla katılımlarınızı hazırlarken bunu da aklınızda bulundurun.

Sanat Yarışması



Tüm orijinal sanat çalışmaları BlizzConline Sanat Yarışması'nda boy gösterecek. Birinci, ikinci ve üçüncü olan eserlerin sahipleri ödüller kazanacak. Ayrıca dereceye giren çalışmalar, BlizzConline yayını sırasında gösterilecek özel bir bölümde sergilenecek.

Dijital Hikâye Anlatımı Yarışması



Dijital Hikâye Anlatımı Yarışması, dijital film yapımcısı olmak isteyenleri ve amatör yönetmenleri Blizzard evrenlerini konu alan, hikâye tabanlı kısa videolar hazırlamaya davet ediyor. Tıpkı Sanat Yarışması'nda olduğu gibi, Blizzard'ın son 30 yılından ilham almak isteyebilirsiniz. Bu da destansı bir hikâyeyi kendi bakış açınızla yeniden anlatmak, farklı zamanlar veya evrenlerden karakterleri bir araya getirmek ya da sadece yaratıcılığınızın sizi nereye götüreceğini keşfetmek anlamına gelebilir. Kısa videonuz gerçek dünyadan çekimler, animasyonlar, oyun için görüntüler ya da bunların üçünü birden içerebilir.

Birinci, ikinci ve üçüncü olan eserlerin sahipleri ödüller kazanacak. Ayrıca BlizzConline yayını esnasında tüm dünya hikâyenizi izleme şansı bulacak.

Yetenek Gösterisi

Yetenek Gösterisi, Blizzard topluluğunun dünyanın dört bir yanındaki üyelerinin özel yeteneklerini sergilemesi için bir fırsat. Herkesi kendi özel yeteneklerini tek başlarına ya da grup olarak sergileyebilecek. Bunlar müzikal, fiziksel, sihirli ya da diğer türlerde olabilir.