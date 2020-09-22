Gelecek yıl BlizzCon yerine BlizzConline etkinliği yapılacak
World of Warcraft, Diablo, Starcraft ve Overwatch gibi yapımlara imza atan ve milyonlarca oyuncuya ulaşan Blizzard'ın her yıl gerçekleştirdiği BlizzCon, gelecek sene pandemi nedeniyle internet üzerinden yapılacak.
Blizzard Entertainment tarafından her yıl düzenlenen ve tüm dünyadan Blizzard yapımlarını oynayanları bir araya getiren BlizzCon festivali, 19-20 Şubat tarihlerinde çevrimiçi gerçekleşecek.
BlizzConline için planlanan etkinliklerden biri Topluluk Tanıtımı (Community Showcase) olacak. Burada cosplay çalışmaları yapanlara, sanatçılara ve topluluğun diğer yaratıcı üyelerine dünya çapında bir rekabet şansı sunulacak. Gösterinin tamamen çevrimiçi olması sayesinde, bu etkinliklere dünyanın her yerinden çok daha fazla kişi katılma şansı bulabilecek.
Cosplay Gösterisi
Blizzard evrenlerinden orijinal cosplay'lerin yer aldığı bu gösteri, deneyimli cosplay'cilerden bu hobiye daha yeni başlayanlara kadar herkese açık olacak.
Cosplay Yarışması
Cosplay Yarışması, BlizzCon'un en önemli parçalarından biri ve bu yıl cosplay'ciler becerilerini çevrimiçi olarak sergileyecek.
BlizzConline Cosplay Yarışması dört kategoriden oluşacak:
- En İyi Blizzard Karakteri: Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, StarCraft ve Warcraft evrenlerinin sembolleşmiş kahramanlarının ve kötülerinin harika tasvirlerini takdir etmek.
- En İyi Blizzard Silah ve Zırhı: Savaş alanlarına yaraşır ekipmanlar hazırlamak için ortaya koyulan üst düzey zanaatkârlığı takdir etmek.
- En İyi Modern Tasarım: Köpük ve plastik gibi malzemelerin yanı sıra 3B baskı, elektronik ve teknoloji kullanımı alanlarında sergilenen ustalığı takdir etmek.
- En İyi Geleneksek Tasarım: Kumaş, deri, metal ve tahta gibi malzemelerle çalışmada gösterilen ustalığı takdir etmek.
Jüri üyeleri bu dört kategorinin her biri için bir kazanan belirleyecek. Ardından bu çalışmalar arasından birini en iyi cosplay olarak seçecek. Tüm kazananlar BlizzConline yayını sırasında açıklanacak.
Yarışma tamamen çevrimiçi olarak gerçekleşeceği için, gönderdiğiniz video ve fotoğraflar gösterinin bir parçası olarak sergilenebilir. Dolayısıyla katılımlarınızı hazırlarken bunu da aklınızda bulundurun.
Sanat Yarışması
Tüm orijinal sanat çalışmaları BlizzConline Sanat Yarışması'nda boy gösterecek. Birinci, ikinci ve üçüncü olan eserlerin sahipleri ödüller kazanacak. Ayrıca dereceye giren çalışmalar, BlizzConline yayını sırasında gösterilecek özel bir bölümde sergilenecek.
Dijital Hikâye Anlatımı Yarışması
Dijital Hikâye Anlatımı Yarışması, dijital film yapımcısı olmak isteyenleri ve amatör yönetmenleri Blizzard evrenlerini konu alan, hikâye tabanlı kısa videolar hazırlamaya davet ediyor. Tıpkı Sanat Yarışması'nda olduğu gibi, Blizzard'ın son 30 yılından ilham almak isteyebilirsiniz. Bu da destansı bir hikâyeyi kendi bakış açınızla yeniden anlatmak, farklı zamanlar veya evrenlerden karakterleri bir araya getirmek ya da sadece yaratıcılığınızın sizi nereye götüreceğini keşfetmek anlamına gelebilir. Kısa videonuz gerçek dünyadan çekimler, animasyonlar, oyun için görüntüler ya da bunların üçünü birden içerebilir.
Birinci, ikinci ve üçüncü olan eserlerin sahipleri ödüller kazanacak. Ayrıca BlizzConline yayını esnasında tüm dünya hikâyenizi izleme şansı bulacak.
Yetenek Gösterisi
Yetenek Gösterisi, Blizzard topluluğunun dünyanın dört bir yanındaki üyelerinin özel yeteneklerini sergilemesi için bir fırsat. Herkesi kendi özel yeteneklerini tek başlarına ya da grup olarak sergileyebilecek. Bunlar müzikal, fiziksel, sihirli ya da diğer türlerde olabilir.
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