Geleceğini Tasarla eğitimleri dijitale taşınıyor

Microsoft Türkiye, Kodluyoruz ve Habitat Derneği ile hayata geçirilen Geleceğini Tasarla programı, iş arayan gençlerin dijital becerilerini geliştiren ve istihdam potansiyelini artıran ders içeriklerini dijitale taşıyor. Eğitimler kapsamında dijital okuryazarlık, bulut bilişim, medyanın değişimi ve sosyal medya, güvenlik, dijital hastane, dijital hukuk gibi güncel konular işleniyor. Programda, genç gönüllülerin akran eğitim modeli ile hazırlanan birebir eğitim içerikleri de yer alıyor. İlk etapta bulut bilişim ve dijital okuryazarlık eğitimleri online olarak verilecek.

Microsoft Teams uygulaması üzerinden #Evdekal, #OnlineKal ve bize katıl!” mottosuyla gerçekleştirilecek online eğitimler, teknolojide bilgi sahibi olmak ve kendini geliştirmek isteyen herkese açık ve ücretsiz olarak sunuluyor.