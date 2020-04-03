MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGeleceğini Tasarla eğitimleri dijitale taşınıyor
GeriTeknoloji Geleceğini Tasarla eğitimleri dijitale taşınıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 03.04.2020 - 15:36,Son Güncelleme:/

Geleceğini Tasarla eğitimleri dijitale taşınıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Geleceğini Tasarla eğitimleri dijitale taşınıyor
Abone Olgoogle-news

Microsoft Türkiye, Kodluyoruz ve Habitat Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü Geleceğini Tasarla programı kapsamındaki eğitimler Microsoft Teams ile online olarak verilmeye başlanıyor. Ülkemizdeki dijital yetenek gelişimini ve istihdam potansiyelini desteklemeyi hedefleyen girişim, dijital okuryazarlık ve bulut bilişim alanlarında hazırlanan eğitim programlarını ücretsiz olarak sunuyor.

Microsoft Türkiye, Kodluyoruz ve Habitat Derneği ile hayata geçirilen Geleceğini Tasarla programı, iş arayan gençlerin dijital becerilerini geliştiren ve istihdam potansiyelini artıran ders içeriklerini dijitale taşıyor. Eğitimler kapsamında dijital okuryazarlık, bulut bilişim, medyanın değişimi ve sosyal medya, güvenlik, dijital hastane, dijital hukuk gibi güncel konular işleniyor. Programda, genç gönüllülerin akran eğitim modeli ile hazırlanan birebir eğitim içerikleri de yer alıyor. İlk etapta bulut bilişim ve dijital okuryazarlık eğitimleri online olarak verilecek.

Microsoft Teams uygulaması üzerinden #Evdekal, #OnlineKal ve bize katıl!” mottosuyla gerçekleştirilecek online eğitimler, teknolojide bilgi sahibi olmak ve kendini geliştirmek isteyen herkese açık ve ücretsiz olarak sunuluyor. 

Sennheiser'ın yeni kablosuz kulaklığını inceledikSennheiser, yeni kulak üstü kablosuz kulaklığı Momentum Wireless 3 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kurulumu hayli kolay olan ürünü Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk ile Hürriyet'in Video Prodüksüyon ekibinden Koray Taşan birlikte inceledi.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle