Geleceğin sanal çalışma alanı bugünden hazır hale geldi

Her türlü uygulamayı destekleyen bu çözüm e-ticaret, enerji, telekom ve sağlık başta olmak üzere tüm sektörlerde dünyanın her yerinden kullanılabiliyor. Teleperformance Cloud Campus ile eğitim, kişisel gelişim, ekip oluşturma, müşterilerle etkileşim, kalite kontrolü, sanal işe alım ve veri güvenliği yönetimi gibi birçok süreç bulut üzerinden yürütülebiliyor. Ayrıca gelişmiş iletişim özellikleri sayesinde çalışanlar bir aradaymış gibi birbirleriyle etkileşim kurabiliyor ve kendilerini çalışma ortamının bir parçasıymış gibi hissedebiliyorlar.



Çalışma ortamını daha eğlenceli hale getiren oyunlaştırma, sosyalleşme ve eğitim ile çalışanlara tam bir Teleperformance "kampüs hayatı" sunuluyor. Müşterilerin Cloud Campus Hub adı verilen merkezler üzerinden Teleperformance ekipleri ile istedikleri anda etkileşim kurabiliyor.

Teleperformance Başkanı ve CEO’su Daniel Julien konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Açıkçası, geleneksel lokasyonlar operasyonel stratejilerimizde önemli bir rol oynamaya devam edecek. COVID-19'un dünyayı olumsuz yönde etkilemeye başladığı günden bu yana küresel iş gücümüzün yüzde 80'ini "yeni normal" ile uyumlu olacak şekilde evde çalışma modeline geçirdik.”

Teleperformance Cloud Campus’ün geleneksel çalışma ortamlarından geleceğin çalışma ortamlarına geçişte büyük bir adım olduğunu ifade eden Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, “Geçtiğimiz yıl belirli müşterilerimizle testlerine başlanan Teleperformance Cloud Campus şu an birçok sektörde aktif olarak kullanılıyor” dedi.



