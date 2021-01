Geleceğin oyunları 'bulut' üzerinden oynanacak

Elbette önce 'bulut' kavramını açıklamamız gerekiyor. Bulut teknolojileri, herhangi bir kabloya veya bir cihaza bağlı olmaksızın verilerin saklandığı bir platform, bir teknoloji. Uzun yıllardır hayatımızda olan bu teknolojiyi artık hemen her yerde görmeye başladık.



Elbette oyunlarda da bu yaşanacak. Bugün için oyun oynamak istediğimizde oyun konsolu almak ya da bilgisayar sahibi olmak zorundayız. Ancak bulut teknolojisi ve beraberinde hayatımıza girecek 5G ile birlikte tüm bunlara ihtiyacımız kalmayacak.



Google Stadia platformu bu anlamda çok güzel bir örnek. Konsolsuz, sadece bir oyun kolu ile dilediğiniz her yerden oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Buradaki mantık ise şu: Öncelikle hızlı bir internet bağlantısına ihtiyaç duyacaksınız; çünkü oyunları indirirken, oynarken sürekli 'stream' etmek durumunda olacaksınız. 5G teknolojisi de işte tam bu noktada devreye girecek.



4G'ye göre katbekat hızlı olan 5G teknolojisinin de desteğiyle oyunları bulut platformu üzerinden oynayacağız. Bir monitör, bir televizyon ve beraberinde bir oyun kolu ile her sistemi oyun makinesine dönüştürebileceğiz. Aylık abonelik ücreti karşılığında sayısız oyunu deneyimleyebileceğiz.



Bu elbette hemen bugün olacak bir şey değil; önce 5G'nin yaygınlaşması gerekecek. Sonrasında ise Google Stadia ve benzeri platformları daha sık göreceğiz.

Bilindiği üzere Sony, PlayStation 5'i iki farklı modelde karşımıza getiriyor. Biri disk sürücüsü, diğerinde ise disk sürücüsü yok. Yani sadece internet üzerinden oyun indirebilebiliyor. Bu da konsolun fiyatını ve oyun maliyetlerini biraz daha aşağı çekiyor.



Microsoft da Xbox One serisinde disk sürücüsü bulunmayan bir konsola yer vermişti. Çünkü oyuncuların internet üzerinden oyun indirme konusunda hem daha istekli olduğu görüldü hem de internet hızının globalde artması ve pek çok eve girmesiyle disklere daha az ihtiyaç duymaya başladık.

Bakalım oyun dünyasının geleceğinde başka neleri göreceğiz?