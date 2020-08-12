Geleceğin meslekleri hangileri olacak?

İçinde bulunduğumuz yüzyıl artık bilim ve teknolojinin yükselişte olduğu bir dönem. Sağlıktan sanata, mimarlıktan mühendisliğe, tasarımdan tarıma hemen hemen her bölüm teknoloji ile entegre çalışıyor. Bu da öğrencilerin okul yıllarından başlayarak seçtikleri meslekte teknolojinin ileri kullanımı konusunda eğitim almalarının önemini gösteriyor. Elbette her üniversite NASA gibi donanıma sahip değil. Belki pek çok teknolojik cihazı kullanmak mezuniyetten sonraya kalabilir. Önemli olan bu teknolojik aletlerden ziyade insanın beynini geleceğe yönelik eğitebilmesi. Zira gelecek yılların gereksinimleri gerek iklim değişikliği gerek teknolojik ilerlemeler neticesinde günümüzden çok farklı olabilir. Daha da ilerisini düşünürsek insanoğlunun, yaşlanan Dünya’dan farklı yerlere gitme yolunda hazırlıklar yaptığı görülüyor.

Geleceği düşünme zamanı

Kanada’nın kuzeyinde, Nunavut, Gjoa Haven denilen bir yerleşim biriminde rüzgâr ve güneş enerjisinden faydalanılarak tarım yapılıyor. Buzulların arasında, -40 ° C’de kiraz, domates, marul yetiştiriliyor. Asıl önemlisiyse artık bu seranın farklı bir misyonu var. Uzayda tarım yapabilmenin yollarını arayan araştırmacılar, zorlu şartlarda seracılık yapan Naurvik projesi ile iş birliği yaptı. Kanada Uzay Ajansı, Kuzey'de yetiştirilen yiyeceklerin uzayda yetiştirilen yiyeceklere benzediği fikrinden yola çıkarak araştırma yapmak için Naurvik sera projesini seçtiklerini, Ay’da yahut başka gezegenlerde tarım yapabilmenin yollarını araştırdıklarını belirtiyorlar.

Ziraat ya da gıda mühendisliği, görüldüğü gibi sadece tarlada serada üretimi değil aynı zamanda uzayda üretimi de kapsıyor. Elbette okulda bunun için şimdilik özel bir ders olmayabilir ancak mezun olduktan sonra çalışılabilecek alanlar sizin hayalleriniz, çalışkanlığınız ve doğru yönlendirilmenizle farklılaşabilir.

Aynı durum pek çok farklı branş için de geçerli. Günümüzde dijital sanattan söz ediyoruz. Refik Anadol da dijital sanat alanında tanınan dünyaca ünlü bir sanatçımız. Kendisi eserlerinde yapay zekâdan faydalanıyor.

Hukuk tercih etmeyi düşünenler içinse uluslararası dijital hukuk konuları tüm dünyada son derece revaçta. Henüz tam olarak sınırları belirlenemeyen veri gizliliği konusu ileride daha fazla gündemde olacak gibi görünüyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda yüz tanıma sistemlerinin ırkçı sonuçlar vermesi sebebiyle pek çok ülkede bu sistemlerin kolluk kuvvetlerince kullanımı askıya alındı. Suç oluşmadan engellenecek bir düzen oluşturmaya yönelik çalışmalarsa devam ediyor.

Aynı şekilde tıp alanında gelişmeler de dijital ile birleşiyor ve hastalıkların oluşmadan önlenmesi yönünde çalışmalar yürütülüyor. Akıllı telefonlar, saatler ile uzaktan takip hastaya anında müdahale gibi yöntemler üzerinde çalışılıyor. Hatta insanların internet üzerinde yaptığı etkileşimlerden sağlık durumunun keşfedilmesi ve birey hastalığının farkında değilse bile devlet tarafından müdahale edilerek erken tanısı gibi şu an bize uzak gelen yöntemler üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Geleceğin meslekleri artık disiplinler arası eğitim gerektiriyor

Hızla ve sürekli değişen teknolojik gelişmelere uyum sağlamak, değişimin farkında olmak her meslek grubu için zorunluluk hâline geliyor. Dolayısıyla seçeceğiniz mesleğin geleceği olup olmaması biraz da sizin kendinizi geliştirmenizle doğru orantılı. Kendinizi geliştirmeye T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın paylaşımındaki derse katılarak başlayabilirsiniz.

Sn. Varank sosyal medya paylaşımında şöyle yazmış:

“Bu sıcak yaz günlerinde, Harvard'tan hem de Türkçe ders almak serinletir, ferahlatır, rahatlatır. Harvard Üniversitesi’nin efsanevi Bilgisayar Bilimlerine Giriş dersi (CS50x) ücretsiz ve herkese açık. kodluyoruz.org/cs50/

Serap TORUN

twitter.com/seraptorun73