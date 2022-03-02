“Geleceği Hayal Et: Girls in AI Hackathon” tamamlandı

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600 başvuru arasından 48 öğrencinin finale kaldığı çevrimiçi Microsoft Türkiye’nin sponsorluğundaki organizasyonda, kız öğrenciler 8 gruba ayrılarak yapay zeka temelli projeler geliştirdiler.

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Microsoft Türkiye Kurumsal Çözüm Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Acar Özgüner, Girls in AI gibi hackathon’ların ve yarışmaların, genç kızları ortaokul ve lise döneminden başlayarak teknoloji alanına yönlendirmek adına son derece motive edici olduğunu dile getirdi.