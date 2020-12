GeForce NOW’a gelen yeni oyunlar belli oldu

Immortals Fenyx Rising, haftaya damga vuran oyun oldu. Yunan tanrılarını karanlık bir lanetten kurtarma görevinde Fenyx olarak oynayarak mitolojik canavarlarla savaşıyorsunuz, tanrıların efsanevi güçlerinde ustalaşıp çağlar boyu süren bir savaşta Yunan mitolojisindeki en ölümcül Titan Typhon'u yeniyorsunuz. Cyclops, Medusa veya Minotaur gibi canavarlarla yüzleşip yeteneklerinizi ve silahlarınızı birleştirerek dövüşlerde onlarla yüzleşeceksiniz.

GeForce NOW’ın diğer yeni oyunları ise şöyle: Raw Fury'den Per Aspera, Snapshot Games'ten Empire of Sin ve Paradox Interactive’den Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune ve Dice of Fate.

GeForce NOW’daki Yeni Oyunlar: