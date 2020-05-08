GeForce NOW kütüphanesine 19 yeni oyun eklendi

GeForce NOW bulut oyun hizmeti, oyunculara neredeyse her cihazda (düşük performanslı PC'ler, Mac'ler, Android ve SHIELD TV) düşük gecikme süresi ve harika ışın izlemeli grafiklerle GeForce PC oyun deneyimi sunuyor.

GeForce NOW üzerinden oyunu başlattığınız anda oynamaya başlayabilirsiniz ve bu da her zaman “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” olmak anlamına geliyor. NVIDIA, bütün oyun güncellemelerini ve yamalarını yöneterek oyun deneyimini bulut oyunculuğu için optimize ediyor ve Game Ready Driver performans iyileştirmeleriyle geliştiriyor. Ek olarak da eğer bir oyun RTX destekliyorsa o oyunu ışın izlemeli grafiklerle oynayabiliyorsunuz.

Bu hafta paylaşılan güncelleme, Enplex Games tarafından geliştirilen ve Steam’de yayınlanmasıyla GeForce NOW’a da eklenen Population Zero ve 19 oyunu içeriyor.

Perşembe günleri yayınlanan GeForce NOW’da Oyuna Hazır güncellemesiyle açıklanan oyunların tam listesi şu şekilde;