GeForce NOW, iOS Safari'nin beta sürümünde kullanıma sunuldu

GeForce NOW üyeleri, iOS 14.2 veya iPadOS 14.2 sürümüne sahip cihazlardan mobil olarak erişebiliyor. GeForce NOW iOS Safari beta, Rusya dahil Kuzey Amerika ve Avrupa'da mevcut durumda. Yakın bir zamanda GeForce NOW Alliance ortak bölgelerinde de hizmete sunulacak.

Nvidia, aynı zamanda Epic Games ile birlikte Fortnite'ın dokunmatik bir sürümünü etkinleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. GeForce NOW kütüphanesindeki oyunlar mobil cihazlarda daha iyi oyun deneyimini gamepad ile sunuyor. Nvidia ve Epic Games, GeForce NOW tarafından desteklenen bulut akışlı bir Fortnite mobil deneyimini duyurmaya hazırlanıyor.

iOS Safari'de GeForce NOW bir gamepad kullanımını gerektiriyor. Platform sınırlamaları nedeniyle yalnızca klavye ve fareyle oynanabilen oyunlar için kullanılamıyor. En iyi deneyim için üyeler, Razer Kishi gibi GeForce NOW uyumlu gamepad’leri tercih edebilir.

Diğer GeForce NOW duyuruları ise şöyle:

• Hizmet kalitesinde iyileştirmeler yapıldı.

• En son GeForce NOW oyun lansmanları arasında RTX'li Watch Dogs: Legion, Between Us ve Assassin’s Creed Valhalla vardı. Yakında gelecek olan Cyberpunk 2077’de de RTX desteği olacak.

• Çok yakında GOG için destek eklenecek.

• Chrome webRTC tarayıcı tabanlı deneyimi, önümüzdeki yılın 1. çeyreğinde daha fazla platforma genişleyecek.

• Yeni GeForce NOW Alliance ortağı Zain, beta sürümünü yayınlayarak yakında bulut oyunlarını Suudi Arabistan'a genişletecek. Taiwan Mobile, GeForce NOW hizmetini beta sürümünden çıkardı.

Bu hafta GeForce NOW kütüphanesine, Epic Games Store ve Steam'de Bridge Constructor: The Walking Dead'in gün ve gün lansmanı da dahil olmak üzere 7 oyun geliyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu ise Elite Dangerous. Epic Vault her hafta oyunları ücretsiz kullanıma sundukça GeForce NOW da kütüphanesine eklemeye devam edecek.

GeForce NOW’daki En Yeni Oyunlar:

Bee Simulator (Steam’de yeni sürüm)

Bridge Constructor: The Walking Dead (Epic Games Store ve Steam’de - 19 Kasım)

Poker Club (Steam’de - 19 Kasım)

Elite Dangerous (Epic Games Store’da ücretsiz - 19-26 Kasım)

RuneScape

Trials Rising(Epic Games Store versiyonu)

GeForce NOW’a Tekrardan Gelen Oyunlar: