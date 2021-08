GeForce Game Ready sürücüsü için önemli yenilik

Birkaç ay önce Steam'in en çok oynanan 10 oyunundan biri olan benzersiz fantezi battle royale oyununun açık betasının ardından Naraka: Bladepoint, 12 Ağustos'ta dünya çapında resmi olarak piyasaya sürülecek. Oyuncular bugün Game Ready Sürücüsü’ne ulaşabiliyor.

GeForce RTX GPU'da veya dizüstü bilgisayarda oynayan oyuncular, sınıfının en iyisi performansın yanı sıra NVIDIA DLSS ve NVIDIA Reflex desteğiyle kusursuz Naraka: Bladepoint deneyimine sahip olacaklar. DLSS, Naraka: Bladepoint'te performansı 4K'da %60'a kadar artırıyor ve Reflex, sistem gecikmesini azaltarak oyuncuları daha rekabetçi hale getiriyor.

Back 4 Blood Açık Beta ve Psychonauts 2 Oyuna Hazır

12 Ağustos'ta tüm PC oyuncuları, Turtle Rock Studios'un NVIDIA DLSS ile geliştirilmiş, merakla beklenen Back 4 Blood'ın açık betasına ulaşabiliyor. Bu sürücü aynı zamanda Double Fine Productions'ın 2005'teki kült klasik aksiyon platformunun uzun zamandır beklenen serinin devamı olan Psychonauts 2'de en iyi deneyimi sunuyor.



Daha Fazla Game Ready Güncellemeleri ve Yükseltmeleri

NVIDIA'nın Naraka: Bladepoint için Game Ready Sürücüsü ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka özellikleri de içeriyor:

• 20 yeni oyun için en uygun GeForce Experience ayarları eklendi:

Cris Tales

Death's Door

Dream Engines: Nomad Cities

Escape from Naraka

F1 2021

Frozenheim

Going Medieval

Hell Let Loose

Minecraft: Chinese Edition with RTX Beta

NINJA GAIDEN Σ

NINJA GAIDEN Σ2

NINJA GAIDEN 3: Razor's Edge

Orcs Must Die 3

Pico Park

Red Solstice 2: Survivors

She Will Punish Them

Starbase

The Ascent

Yakuza 6: The Song of Life

Ys IX Monstrum Nox

• 7 yeni G-SYNC Uyumlu oyun monitörü desteği: AOC AG274FG8R4+, AOC AG274QG3R4B+, ASUS VG258QM, ASUS PG32UQ, Lenovo G24-20, MSI G251F ve ViewSonic XG320Q.