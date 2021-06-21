Geçiçi Instagram hesap kapatma nasıl yapılır? Kapatılan Instagram hesabını geri açma süresi

Instagram en çok kullanılan sosyal medya araçlarından biridir. Son zamanlarda Instagramını aktif olarak kullanan kişi sayısında da artış meydana gelmektedir. Bu artışa rağmen bazı kullanıcıların sosyal medya detoksu yapma isteği ve farklı alanlara yönelme istekleri ile geçici Instagram kapatma özelliği hizmet vermektedir. Hesabını geçici şekilde kapatmak isteyen kişiler için çeşitli hizmet veren siteler mevcuttur.

Geçici Instagram Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?

Instagram detoksu yapmak isteyen kişiler için en iyi seçenek instagram adresini bir süreliğini kapatmaktadır. Instagrama ara vermek isteyen kullanıcılar için geçici instagram dondurma linkine tıklayarak hesaplarını geçici olarak kapatabilirler. Güvenilir hesap kapatma linki verilen sitelere giriş yapan kişiler bu site üzerinden Instagram adreslerini kapatmaktadır.

Yenilenen sistem özelliklerinden biri olan geçici hesap kapatma işlemi herkesin hesabını kısa süreliğine kapatmasına olanak sağlamaktadır. Geçici Instagram hesabı kapatmak için web arama motoruna geçici Instagram kapatma yazılır.

Arama motoru üzerinden gerçekleştirilen bu arama sonrasında kullanıcılara farklı pek çok site önerilmektedir. Bu siteler arasında en güvenli olan site tercih edilerek erişim sağlanır. Sitenin vermiş olduğu geçici hesap kapatma linkine tıklayan kişiler çıkan sayfa üzerinden hesabına giriş yapmaktadır. Yapılan giriş işleminin ardından çıkan sayfa üzerinden hesabımı geçici kapat seçeneğine tıklanır. Bu seçeneği kullanmak için kişi hesabını kapatma nedenini açıklar ve şifresini girerek hesabını geçici kapatma işlemini tamamlar.

Kapatılan Instagram Hesabının Geri Açma Süresi Ne Kadar?

Geçici kapatılan Instagram hesabının açma süresi kişinin isteğine bağlıdır. Geçici hesap kapatma linki üzerinden hesabını kapatan kişiler bir nevi hesabını askıya almaktadır. Böylelikle istediği zaman hesabına Instagram üzerinden kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapabilmektedir. Bunun yanı sıra hesabını temelli kapatmak isteyen kişiler kalıcı hesap kapatma linki ile hesabını kapatma işlemini tamamlamaktadır.

Kalıcı hesap kapatma işlemi üzerinden 1 ay içerisinde kişi hesabına giriş işlem yapmadığı takdirde hesap kalıcı olarak silinmektedir. 1 ay sonra hesaba erişim sağlanmaz ve kullanıma açılmaz. Bu nedenle kişi hesabını ne şekilde kapatacağına dikkat ederek işlem gerçekleştirmelidir.

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