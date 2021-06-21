Geçiçi dondurulan Instagram hesabındaki fotoğraflar, mesajlar ve beğeniler silinir mi?

Geçici olarak instagram hesabını kapatmak isteyenlerin hesabında bulunan fotoğraflar veya mesajlar herhangi bir şekilde silinmiyor. Geçici bir durum olması nedeniyle, tüm bilgiler saklanıyor.

Geçici Dondurulan Instagram Hesabındaki Fotoğraflar, Mesajlar ve Beğeniler Silinir mi?

Tüm dünyada popüler olarak kullanılan uygulamalar arasında Instagram uygulaması da bulunuyor. Instagram uygulamasında kişiler birbirlerini takip ederek, etkileşim haline girebiliyor. Instagram kullanıcılarına çok farklı özellikler sağlayarak daha fazla popüler olmayı hedefliyor. Sürekli olarak Instagram kullanan bireyler, bazı nedenlerden dolayı hesabını geçici olarak kapatmak isteyebiliyor. Instagram hesabını tamamen silmeden, geçici kapatmak da mümkündür.

Kullanıcılar geçici süreyle hesaplarını askıya alabilir ve dondurabilir. Geçici olarak hesabın kapatılması konusunda bireylerin merak ettiği birçok konu bulunuyor. Geçici dondurulan hesaplarda bulunan fotoğrafların silinip silinmediği kişilerce merak ediliyor. Geçici olmak şartıyla kapanan hesaplarda yer alan bilgiler belirli bir süre boyunca silinmiyor. Kişiler hesaplarını kapatıp tekrar açtıklarında tüm bilgilerin durduğunu görecektir.

Özellikle fotoğraf ve mesajlar gibi bilgiler, herhangi bir şekilde hesaptan kaldırılmıyor. Bireyler yine hesaplarını açtıkları an, fotoğraflarına eskisi gibi ulaşabiliyor. Takipçi sayısı da, tüm hesaplarda aynı şekilde kalıyor. Instagram uygulaması kullanıcıların belirli sürelerle hesaplarını geçici olarak dondurmasına izin veriyor. Tüm kullanıcıların hesaplarını geçici süre olarak dondurduklarında, profilinde yer alan tüm bilgilerin kaybolup kaybolmayacağını merak ediyor.

Yapılan tüm işlemler geçici olması nedeniyle, fotoğrafların veya beğenilerin silinmesi söz konusu değildir. Kullanıcıların hesaplarını kolayca geçici olarak kapatabilir ve tekrar açtıklarında kaldığı yerden hesabına devam edebilir. Hesapla alakalı herhangi bir bilginin silinmesi mümkün değildir. Instagram geçici kapatılan hesaplarla alakalı herhangi bir yaptırım uygulamıyor. Hesaplarını aktif eden kullanıcılar tekrar kaldığı yerden uygulamayı kullanmaya devam edebiliyor.

Oldukça pratik bir işlem olması nedeniyle, kullanıcılar belirli dönemlerde hesaplarını dondurabiliyor. Hesaba yüklenen fotoğraflar aktif şekilde saklanıyor ve hesap açılmasıyla birlikte aynı şekilde duruyor. Hesapta bulunan mesajlar, fotoğraflar ve beğeniler aynı şekilde hesap açılana kadar saklanabiliyor. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapmasıyla birlikte, hesabını aktif edebiliyor ve tüm hesap bilgilerine en son bıraktığı şekilde ulaşabiliyor ve hesabı kullanabiliyor.

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