Gece modunun telefonlara ne gibi faydaları var?

Apple, iOS'a gelen yeni güncellemelerle birlikte iOS'un gece moduna geçişine imkan veren özelliği kullanıcılara sundu. Ancak Messenger, WhatsApp dahil pek çok uygulama da gece moduna geçiş yaptı bile.

Peki gece moduna neden uygulamalar bir bir geçiyor? Kullanıcı için karanlık mod ne ifade ediyor?

Gece modu, göz yorgunluğunu azaltan bir özellik. Akşam saatlerinde kullandığınızda beyaz arka planı görmektense gece modunda yazıları beyaz görmek gözleri daha az yoruyor. Bu da uygulamalarda gece modu arayıyışı giderek artırıyor.



Diğer yandan beyaz tondan siyah tona geçiş yapıldığında batarya ömrünün da uzadığı gerçeği karşımızda duruyor. Gece modunun aktif olduğu saatlerde bataryaya daha az yük biniyor.

Son olarak WhatsApp'ın masaüstü sürümünün de gece moduna geçtiğini ve dilediğiniz zaman bu moda şu an geçebileceğinizi de belirtelim.

Telefonlarda bu modu otomatik olarak da kullanabilirsiniz. Saati geldiğinde (örneğin her gün saat 20:00'den sonra, sabah 07:00'ye kadar) telefonunuz gece modunda kalabilir. Ama dilerseniz bu ayarı kendiniz de değiştirebilirsiniz. Seçim sizin...