MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGE, Türkiyede 193 MW gücünde rüzgar santralleri kuracak
GeriTeknoloji GE, Türkiyede 193 MW gücünde rüzgar santralleri kuracak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 19.05.2020 - 07:55,Son Güncelleme:

GE, Türkiyede 193 MW gücünde rüzgar santralleri kuracak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GE, Türkiyede 193 MW gücünde rüzgar santralleri kuracak
Abone Olgoogle-news

GE Yenilenebilir Enerji, Fina Enerji'nin Türkiye'de bulunan dört rüzgar santrali için (Bağlama, Tayakadın, Yalova ve Pazarköy) 52 adet 3 MW platformu karasal rüzgar türbininin tedarikçisi olduğunu duyurdu.

Toplam 193 MW kapasiteye sahip rüzgar santralleri, 195.000 evin enerji ihtiyacını karşılamaya ve yaklaşık 650.000 ton CO2 tasarrufu yapmaya yetecek kadar temiz enerji sağlayacak. Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefine ulaşmasına da katkı sunacak proje kapsamında, 10 yıllık servis anlaşması da yer alıyor.

GE'nin Türkiyede bulunan kurulu rüzgar enerjisi gücü 1.2 GWa ve Türkiyede ürettiği rüzgar türbini sayısı 500'e ulaştı. Bu rakam, GE Yenilenebilir Enerji ve Fina Enerjinin bugüne kadar birlikte gerçekleştirdiği 350 MW rüzgar santralini de içeriyor. Buna ilave gelecek olan dört yeni proje GE'nin Türkiyedeki mevcudiyetini daha da sağlam hale getirecek.

GE Yenilenebilir Enerji, rüzgar türbin kanatlarının üretimini, bağlı kuruluşu LM Wind Power'ın İzmir, Bergamadaki tesislerinde, yerli olarak gerçekleştirecek. GE, bu tesislerde 550'nin üzerinde personel istihdam ediyor. Rüzgar türbinlerinin kuleleri de yine Türkiye'de üretilecek.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 incelemesiDünyanın önde gelen kulaklık ve ses aksesuar üreticisi Sennheiser, yeni 'minik' kablosuz kulaklığıyla tüketicilerin karşısına çıktı. Peki yeni kulaklık ne sunuyor? Batarya ömrü kaç saat? Tasarımı nasıl?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle