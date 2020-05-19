GE, Türkiyede 193 MW gücünde rüzgar santralleri kuracak

Toplam 193 MW kapasiteye sahip rüzgar santralleri, 195.000 evin enerji ihtiyacını karşılamaya ve yaklaşık 650.000 ton CO2 tasarrufu yapmaya yetecek kadar temiz enerji sağlayacak. Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefine ulaşmasına da katkı sunacak proje kapsamında, 10 yıllık servis anlaşması da yer alıyor.



GE'nin Türkiyede bulunan kurulu rüzgar enerjisi gücü 1.2 GWa ve Türkiyede ürettiği rüzgar türbini sayısı 500'e ulaştı. Bu rakam, GE Yenilenebilir Enerji ve Fina Enerjinin bugüne kadar birlikte gerçekleştirdiği 350 MW rüzgar santralini de içeriyor. Buna ilave gelecek olan dört yeni proje GE'nin Türkiyedeki mevcudiyetini daha da sağlam hale getirecek.



GE Yenilenebilir Enerji, rüzgar türbin kanatlarının üretimini, bağlı kuruluşu LM Wind Power'ın İzmir, Bergamadaki tesislerinde, yerli olarak gerçekleştirecek. GE, bu tesislerde 550'nin üzerinde personel istihdam ediyor. Rüzgar türbinlerinin kuleleri de yine Türkiye'de üretilecek.