MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriGE Havacılık, Kovid-19 nedeniyle çalışan sayısını azaltacak
GeriTeknoloji GE Havacılık, Kovid-19 nedeniyle çalışan sayısını azaltacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 05.05.2020 - 06:47,Son Güncelleme:

GE Havacılık, Kovid-19 nedeniyle çalışan sayısını azaltacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GE Havacılık, Kovid-19 nedeniyle çalışan sayısını azaltacak
Abone Olgoogle-news

General Electric (GE) Havacılık, yeni tip kotonavirüs (Kovid-19) salgını etkisiyle dünya genelindeki çalışan sayısını yüzde 25 azaltacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, GE Havacılık Üst Yöneticisi (CEO) David Joyce'un Kovid-19 salgınının havacılık sektörüne etkisine ilişkin şirket çalışanlarına yönelik bir yazı kaleme aldığı belirtildi. 

Joyce, söz konusu yazıda, sivil havacılık sektöründe benzeri görülmemiş bir daralma yaşandığına işaret ederek, küresel hava trafiğinin yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık yüzde 80 düşmesinin beklendiğini kaydetti. 

İşlerini korumak amacıyla son 2 ayda maliyet azaltma adımları attıklarını aktaran Joyce, bu yıl şirketin dünya genelindeki çalışan sayısında kalıcı olarak yüzde 25 azalmaya gitmeyi planladıklarını bildirdi. 

ABD'li uçak üreticisi Boeing de geçen hafta, Kovid-19 salgını nedeniyle üretimdeki düşüşün şirketi iş gücünde azalmaya gitmeye zorladığını ve şirketin çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltmak için harekete geçildiğini bildirmişti. 

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle