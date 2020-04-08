Gaziantep'te evde kalan çocuklar için "İnovatif Fikirler Yarışması" düzenleniyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomik Gelişim, Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı, öğrencilerin evdeki boş zamanlarını nitelikli hale getirmek için sosyal medya üzerinden yarışma organize etti.

İnovatif fikirleri desteklemek ve katma değer sağlamak için "Haydi Minik İnovatörler Genetiğinizdeki İnovasyonu Açığa Çıkarın" çağrısından hareketle gerçekleştirilecek yarışma için başvurular proje başvuruları "@gbbinovasyon" kullanıcı adlı sosyal medya hesapları üzerinden kabul edilecek.

Yarışmaya başvurular 1 Mayıs'ta sona erecek.