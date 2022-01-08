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Garry's Mod sistem gereksinimleri neler? Garry's Mod için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Garry's Mod Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
Garrys Mod sistem gereksinimleri neler Garrys Mod için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Garry's Mod çok ünlü bilgisayar oyunlarından birisi olmaktadır. Hayal gücüne bağlı olarak ilerleyen oyun oyuncular tarafından çok araştırılmakta ve oynanmaktadır. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da sistem gereksinimleri büyük önem taşımaktadır. Peki, Garry'S Mod sistem gereksinimleri neler? Garry'S Mod İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimleri hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

 

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Garry's Mod oyununda her şey kullanıcıların hayal güçlerine bağlıdır. Oyunda makineler, robotlar, karikatürler oyuncunun isteğine bağlı olarak kullanılmaktadır. Oldukça sevilen bu oyunun gerekli bazı sistem özellikleri bulunur. Bu özelliklere bakılarak oyuna sahip olunması gerekir.

Garry's Mod Sistem Gereksinimleri Neler?

Bilgisayar oyunlarını seven ve ilgilenen kişiler her oyun için gerekli bazı sistem veya donanım özellikleri olması gerektiğini bilir. Bu gereksinimler oyun indirilmeden önce oyuncular tarafından araştırılmaktadır. Garry's Mod oyunu için de maksimum ve minimum sistem gereksinimleri bulunmaktadır.

Garry's Mod oyunu bir bilgisayar oyunudur. Bu sebepten dolayı oyun indirilmeden önce kullanılan bilgisayar ile oyun için gerekli özelliklerin birbiri ile uyuşması gerekir. Bu gereksinimler bilinir ise oyun bilgisayara kolaylıkla indirilir ve kolay bir şekilde oynanır.

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Garry'S Mod İçin Önerilen Sistem Gereksinimleri

Garry's Mod oyunu için önerilen sistem gereksinimlerinin dışında minimum sistem gereksinimleri de bulunmaktadır. Bu özellikler ile bilgisayarların sistem özelliklerinin uyuşması gerekir. Buna göre Garry's Mod oyununun önerilen sistem gereksinimleri şunlardır:

- İşletim sistemi Windows 7, 8, 8.1 ve 10 olması gerekir.

- İşlemci 2.5 GHz işlemci olmalıdır.

- 8 GB RAM bellek olması gerekir.

- 1 GB ayrılmış VRAM ya da daha iyi ekran kartı olması gerekir.

- 20 GB kullanılabilir depolama alanı olması gerekir.

Garry'S Mod İçin Minimum (En Düşük) Sistem Gereksinimleri

İnsanlar tarafından sevilerek oynanan oyunlardan birisi de Garry's Mod oyunudur. Oldukça meşhur olmuş olan bu oyunun en çok merak ettiği konu sistem gereksinimleridir. Oyun için gerekli olan minimum gereksinimler şunlardır:

- İşletim sistemi minimum Windows XP, VİSTA olması gerekir.

- İşlemci minimum 2 GHz işlemci olmalıdır.

- Minimum 4 GB RAM bellek olması gerekir.

- Minimum 512 MB ayrılmış VRAM ya da daha iyi ekran kartı olması gerekir.

- Minimum 5 GB kullanılabilir depolama alanı olması gerekir.

 

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