Garen Counter (Ct) - Garen Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Garen son gelen güncelleme sayesinde oldukça güçlenmiş olan bir karakterdir. Ancak Garen'in bu kadar güçlenmiş olması Counterları pek fazla etkilememiştir.

Garen Counter

Garen oldukça asil savaşçılardan bir tanesidir. Yılmaz Öncüler üyesidir. Çok fazla saygı görmektedir. Zırhı ise yapılan büyülere oldukça dayanıklıdır. Yetenekleri ise şu şekilde sıralanabilir;

Demacia'nın Adaleti

Cesaret

Yargı

Amansız Hücum

Metanet

Garen Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Garen Counter'a karşı güçlü olan rakipleri sizler için derledik. Bu karakterleri Garen'e karşı kullanarak oldukça başarılı olmanız mümkündür. Ancak oyunu oynama beceriniz ve oyundaki deneyiminizde karakterlerin Garen'i yenmesi ile doğru orantılıdır. Garen Counter'lar şu şekildedir;

Darius

Teemo

Yorick

Elise

Garen Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Garen Conter karşısında kötü olan ve Garen'i yenemeyen karakterler ise şu şekilde sıralanabilir;

Renekton

Riven

Jax

Irelia

Wukong

Akali

Garen Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Garen oldukça gururlu ve soylu bir savaşçı unvanı ile karşımıza çıkmaktadır. Bu karakter arkadaşları tarafından her zaman sevilmiş ve saygı görmüştür. Zırhının büyüye karşı oldukça dayanıklı bir yapısı vardır. Bunun yanında kılıcı da çok güçlüdür. Böylelikle sihirbazlara karşı da oldukça güçlüdür. Metanet yeteneği sayesinde düşmanlarından zarar almadan savaşabilmektedir.

Yapılan güncellemelerin ardından cesaret yeteneğinde de iyileştirme yapılmıştır. Yargı yeteneğinde ise kılıcını ters çevirdiğinde düşmanlarına zarar verebilme özelliği bulunmaktadır. Amansız hücum yeteneği oldukça hızlı bir savaşçı olmasını sağlamaktadır. Damecian'ın adaleti yeteneği ile düşmanlarının eksik canı karşılığında onlara daha fazla hasar verebilmektedir. Garen Counter karşısına her zaman iyi bir karakter çıkarmanız oldukça önemli bir konudur.

Garen Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Garen Counter ne kadar güçlü bir karakter olsa da Garen karşısına getirilen şampiyonları etkileyen bir durum olmadı. Bu sebeple şampiyonlardan birini alan iyi bir oyuncunun Garen'i yenme olasılığı oldukça yüksektir.