Garen Counter (Ct) - Garen Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları
League of Legends oyunu oldukça popüler oyunlar arasında yer almaktadır. Oyunu daha iyi bir şekilde oynayabilmek için karakterlerinin özelliklerinin, güçlü ve zayıf rakiplerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Garen Counterları (CT), güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yanlarını hakkında bilgileri derledik.
Garen son gelen güncelleme sayesinde oldukça güçlenmiş olan bir karakterdir. Ancak Garen'in bu kadar güçlenmiş olması Counterları pek fazla etkilememiştir.
Garen Counter
Garen oldukça asil savaşçılardan bir tanesidir. Yılmaz Öncüler üyesidir. Çok fazla saygı görmektedir. Zırhı ise yapılan büyülere oldukça dayanıklıdır. Yetenekleri ise şu şekilde sıralanabilir;
Demacia'nın Adaleti
Cesaret
Yargı
Amansız Hücum
Metanet
Garen Counter Karşı Güçlü Rakipleri
Garen Counter'a karşı güçlü olan rakipleri sizler için derledik. Bu karakterleri Garen'e karşı kullanarak oldukça başarılı olmanız mümkündür. Ancak oyunu oynama beceriniz ve oyundaki deneyiminizde karakterlerin Garen'i yenmesi ile doğru orantılıdır. Garen Counter'lar şu şekildedir;
Darius
Teemo
Yorick
Elise
Garen Counter Karşı Zayıf Rakipleri
Garen Conter karşısında kötü olan ve Garen'i yenemeyen karakterler ise şu şekilde sıralanabilir;
Renekton
Riven
Jax
Irelia
Wukong
Akali
Garen Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri
Garen oldukça gururlu ve soylu bir savaşçı unvanı ile karşımıza çıkmaktadır. Bu karakter arkadaşları tarafından her zaman sevilmiş ve saygı görmüştür. Zırhının büyüye karşı oldukça dayanıklı bir yapısı vardır. Bunun yanında kılıcı da çok güçlüdür. Böylelikle sihirbazlara karşı da oldukça güçlüdür. Metanet yeteneği sayesinde düşmanlarından zarar almadan savaşabilmektedir.
Yapılan güncellemelerin ardından cesaret yeteneğinde de iyileştirme yapılmıştır. Yargı yeteneğinde ise kılıcını ters çevirdiğinde düşmanlarına zarar verebilme özelliği bulunmaktadır. Amansız hücum yeteneği oldukça hızlı bir savaşçı olmasını sağlamaktadır. Damecian'ın adaleti yeteneği ile düşmanlarının eksik canı karşılığında onlara daha fazla hasar verebilmektedir. Garen Counter karşısına her zaman iyi bir karakter çıkarmanız oldukça önemli bir konudur.
Garen Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları
Garen Counter ne kadar güçlü bir karakter olsa da Garen karşısına getirilen şampiyonları etkileyen bir durum olmadı. Bu sebeple şampiyonlardan birini alan iyi bir oyuncunun Garen'i yenme olasılığı oldukça yüksektir.
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