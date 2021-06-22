Garanti Mobil indir - Garanti Mobil nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm Garanti mobil uygulaması

Garanti Mobil, telefonlarla uyumlu olan ve mağazalardan indirme işlemi yapılabilen banka uygulamasıdır.

Garanti Mobil Nedir ve Ne İşe Yarar?

Garanti Mobil, bilindiği üzere banka müşterilerinin özel olarak yapmak istediği işlemleri kolaylaştırıyor. Garanti Mobil içerisinde yer alan banka hizmetleri tüm kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Garanti Mobil kullanabilmek için kişilerin banka müşterisi olması gerekiyor. Garanti Mobil üzerinden herhangi bir kişinin hesabına para gönderilebiliyor. Müşteriler mobil uygulama içerisine girerek mevcut borçlarını görebiliyor ve istediği her an kolayca ödeme yapabiliyor. Ödeme kolaylığı sağlayan bir uygulama olması nedeniyle, Garanti Mobil oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Para çekme veya ödeme gibi tüm işlemler Garanti Mobil üzerinden yapılabiliyor.

Garanti Mobil Nasıl İndirilir?

Garanti Bankası müşterileri, Garanti Mobil uygulamasını indirmek için araştırmalar yapabiliyor. Garanti Mobil uygulamasını telefonlara yüklerken herhangi bir ücret ödenmiyor. Uygulama indirilen mağazalar yardımıyla Garanti Mobil telefonlara indirilebiliyor. Telefonlara indirilen Garanti Mobil uygulaması kullanıcıların şifreleriyle birlikte kullanılabiliyor. Garanti Mobil yüklemek için fazla işlem yapılmasına gerek yoktur.

Garanti Mobil iOS App Store İndirme Linki

Garanti Mobil uygulaması genellikle tüm banka müşterileri tarafından indiriliyor. Daha önce indirmemiş müşteriler https://apps.apple.com/tr/app/garanti-bbva-mobil/id521117624?l=tr linki üzerinden Garanti Mobil uygulamasına ulaşabilir ve isterse yükleyebilir. Link tamamen iOS kullanıcılara özeldir. iOS telefonlarına sahip olan tüm Garanti Bankası müşterileri link üzerinden Garanti Mobil uygulamasını kolayca telefonlara indirebilir.

GARANTİ MOBİL İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Garanti Android Google Play İndirme Linki

Garanti Bankası hazırlamış olduğu mobil uygulamayı, Android kullanıcılarına da sunuyor. Android telefonarına https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garanti.cepsubesi&hl=tr&gl=US linki üzerinden Garanti Mobil kolayca yüklenebiliyor. Herhangi bir ücret talep edilmeden, Android telefonlarına link üzerinden uygulama sunuluyor. Garanti Bankası müşterileri linke tıklayarak mobil uygulamaya ulaşabilir.

GARANTİ ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Garanti Mobil Nasıl Yüklenir?

Garanti Mobil uygulamasını indiren müşteriler, nasıl yükleneceği hakkında bilgi sahibi olamıyor. Son teknolojiye göre telefonlara indirilen tüm uygulamalar otomatik olarak telefonlara kuruluyor. Telefondaki iOS veya Android mağazaları indirilen her uygulamayı, telefonlara otomatik olarak kuruyor. Telefon kullanıcıları gerekli indirme işlemlerini tamamlayarak, aynı zamanda kurulum işlemlerini de gerçekleştirmiş oluyor.

Garanti Mobil Nasıl Kullanılır?

Garanti Mobil uygulaması herkesin kullanabileceği basit bir uygulamadır. Uygulamayı açarak, kişisel bilgilerin girilmesi yeterli olacaktır. Kişiler hangi işlemi yapmak istiyorsa, Garanti Mobil uygulaması içerisinden işlemi seçebilir ve işlemlerini gerçekleştirebilir. Özellikle uygulama içerisinde nasıl kullanılacağı hakkında ufak bilgilendirmeler de yer alıyor. Kişiler istediği banka hizmetlerini seçebilir ve işlemlerini Garanti Mobil aracılığıyla kolayca gerçekleştirebilir.

Garanti Mobil'in Özellikleri Neler? Garanti Mobil İncelemesi

Garanti Mobil uygulaması, müşterilerine oldukça farklı özellikler sağlıyor. ATM veya banka aracılığıyla yapılan tüm işlemler Garanti Mobil uygulaması içerisinden yapılabiliyor. Kişiler Garanti Bankası'na gitmeden kolayca uygulama üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyor. Güvenliğin en üst seviyede olduğu Garanti Mobil uygulaması, hizmetleri gerekli kontrollerle sağlıyor. Para gönderme, kredi borcu ödeme veya kredi kartı borcu ödeme gibi seçenekler uygulama içerisinde banka müşterilerine sunuluyor. Garanti Bankası müşterileri uygulama içerisinden ihtiyaç duyduğu işlemi yapabiliyor.

Garanti Mobil Nasıl Silinir?

Garanti Mobil uygulamasını yüklemek kadar, silmek de oldukça kolaydır. Kişiler telefonundan Garanti Mobil uygulamasını ikona basılı tutarak silebilir. Garanti Mobil ikonuna basılı tutulduğunda sil butonu seçilmelidir. Kaldır veya sil butonları kullanılarak Garanti Mobil telefonlardan tamamen silinir.