Garanti BBVA, uzaktan müşteri olma sürecini başlattı

Yeni uygulama kapsamında kullanıcılar, Garanti BBVA Mobil üzerinden gerekli bilgileri doldurduktan sonra, yeni çipli kimlik kartının ön ve arka yüzeyinin fotoğrafını çekiyor. NFC teknolojisi ile kimliğini telefonun arkasına temas ettirerek taratan kullanıcı yüz biyometrisiyle doğrulamasını da gerçekleştirdikten sonra kimlik tespiti için görüntülü görüşme aracılığıyla müşteri temsilcisine bağlanıyor.



Müşteri temsilcisi kimlik tespitini gerçekleştirince banka şubesine gitmeye, kurye beklemeye gerek kalmadan müşteri olunabiliyor. Böylece Garanti BBVA Mobil’den sunulan tüm ürün ve hizmetlere anında erişilebiliyor. Ayrıca anında Bonus kredi kartına başvurup onayın ardından hemen kartlarını kullanabiliyor.

Sürdürülebilirliği her zaman önceliğine alan Garanti BBVA, dijitalden müşteri olma sürecinde de bu yaklaşımını devam ettiriyor. Garanti BBVA, dijitalden müşteri olan kişiler adına kâğıt tüketimini ve karbon emisyonunu azaltmaya destek oldukları için Doğal Hayatı Koruma Vakfı’na bağışta bulunuyor.