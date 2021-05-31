garaj11'in yeni reklam filmi yayınlandı

Mustafa Sandal’ın ‘Araba’ şarkısının eşlik ettiği üç farklı filmden oluşan reklam serisinde ikinci el araç alım ve satımında güven konusu işleniyor ve aynı zamanda detaylı ekspertiz hizmeti ve online kredi imkanı ön plana çıkarılıyor.



Doğuş Grubu ile Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Group’un ortaklığında kurulan n11.com’un İkinci El Satış Direktörü Kenan Bilirgen garaj11 projesiyle ilgili, ‘E-ticaretin bu denli büyüdüğü ve dijitalleşmenin her geçen gün arttığı günümüzde, artık tüketiciler yaptıkları tüm alışverişlerde uçtan uça kurulmuş bir deneyim yaşamak istiyor. Biz de e-ticaretin sunduğu zahmetsiz ve güvenli alışveriş deneyimini otomotiv sektör dinamikleriyle birleştirerek garaj11’i hayata geçirdik. Projeyi hayata geçirirken öncelikli hedefimiz, tüketicilerin e-ticaretten sanki bir cep telefonu alır gibi otomobil alabilmesi yönündeydi ve bu doğrultuda karşılaşılabilecek tüm sorunları ortadan kaldıran, güven ve kolaylık vaadimizi destekleyen yeni hizmet ve çözümler geliştirdik. Platform çok kısa bir süre içinde organik olarak aylık 1 milyonun üzerinde trafik almaya başladı. Pazarda henüz yeni bir model sunmamıza rağmen birkaç ay gibi kısa bir süre içinde yüzlerce araç satışı gerçekleştirdik.’ dedi.