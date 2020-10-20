Gangplank Counter (Ct) - Gangplank Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Gangplank Counter karakterine karşı oynayacaksanız güçlü rakiplerini bilmeniz oldukça önemlidir. Böylelikle oyunu kazanma şansınız çok daha yüksek olacaktır.

Gangplank Counter

Gangplank oldukça acımasız ve ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan bir karakterdir. Yağmacı ve talancıların eski lideridir. Ancak tahttan indirilmiştir. Bu karakter 7 denize de korku salmaktadır. Gangplank zamanında Bilgewater isimli bir liman şehrini yönetmekteydi. Ancak buradaki hükümdarlığı bittiği zaman çok daha acımasız ve tehlikeli biri haline dönüşmüştür. Bilgewater'ı başka birine bırakmaya da hiç niyeti yok. Bunu yapmaktansa gözünü karartıp tüm şehri kan gölüne çevirebilecek kapasitededir.

Gangplank Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Jax

Pantheon

Riven

Fiora

Udyr

Poppy

Gangplank Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Aatrox

Malzahar

Elise

Kassadin

Nasus

Renekton

Gangplank Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Ateşle İmtihan: Gangplank bu yeteneği ile düşmanlarına yakın mesafeden saldırarak rakiplerinin bir tanesini ateşe verecektir.

Çakaralmaz: Gangplank bir düşmanı hedef alır ve ona ateş eder. Katlettiği her düşman başına ise altın kazanmaktadır.

İskorbüte Çare: Gangplank bu yeteneği ile bir adet turunç yer ve bu şekilde canı yenilenir. Aynı zamanda kitle kontrol etkisini de tedavi etmiş olur.

Barut Fıçısı: Bu yeteneği ile hedef olduğu zaman bir barut fıçısı çıkarır. Saldırıya uğradığında bu fıçıyı patlatır ve etkisi altında bulunan tüm düşmanlarının zarar görmesine sebep olur. Bu şekilde düşmanlarını yavaşlatmış da olur.

Top Salvosu: Bu yeteneği sayesinde Gangplank gemisine bir işaret gönderir. Bu şekilde bir hedefi bombardıman altına alır. Böylelikle düşmanlarına zarar vererek yavaşlamalarına sebep olur.

Gangplank Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Gangplank'e karşı rakip seçerken oldukça dikkatli olmak gerekir. Ona karşı güçlü olan şampiyonlar ile kazanma şansınız oldukça fazladır. Kitle kontrol yeteneklerini bu şampiyon üzerinde kullanmak pek başarılı bir etki göstermez. Gangplank sürekli E yeteneği sayesinde başarı elde etmektedir. Eğer oyun uzarsa bu yeteneğe daha çok ihtiyacı olacaktır.