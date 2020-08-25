Gamescom başlıyor: World of Warcraft Shadowlands sürprizi

World of Warcraft oyuncuları Shadowlands'e yapacakları yolculuğa hazırlanırken, dört bölümlük yeni bir animasyon dizisi olan Öteki Dünyalar (Afterlives), genişleme paketinin yeni bölgeleri üstünde hakimiyet kuran Ahitlere (Covenants) göz atma fırsatı sunuyor.



Bu yeni animasyon dizisinin ilk bölümünü izlemek için 27 Ağustos saat 21.00'da başlayacak gamescom Açılış Gecesi Canlı Yayını'nı takip etmeniz gerekiyor.



