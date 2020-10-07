Game of Thrones’un oyunu PC’ye geldi… Fiyatı ise…

Her sezonu ayrı bir aksiyon olan, tüm dünyanın beğenisini toplayan Game of Thrones disizinin kutu oyunu artık PC’ler üzerinden de oynanabilecek. Dizinin hayranlarını çok mutlu eden kutu oyununun peşinden bu sürpriz de oldukça keyif verici. Kutu oyunun aynısı olmakla birlikte dijital ortamda daha da keyifli hale gelmiş. Kullanılan animasyonlar geliştirilmiş ve karakterler neredeyse gerçek gibi.

Dizinin bitmesinin ardından çok üzülen hayranlar bu oyun ile birlikte kendilerini neredeyse dizinin içinde hissedecek. Game of Thrones heyecanını yeniden yaşamak isteyenler için bu oyun kaçırılmaz fırsat. Oyunu çevrimiçi oynayabileceğiniz gibi tek başınıza da oynayabilirsiniz. Steam üzerinden satışa sunulan oyunu 12 Ekim tarihine kadar yüzde 20 indirim fırsatıyla 70,40 TL’ye satın alabilirsiniz.

Dizinin hayranı olan oyun tutkunları bu gelişme ile birlikte mobil sürümü de heyecanla bekler oldu. Konu ile ilgili ise henüz bir açıklama bulunmuyor.