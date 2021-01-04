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hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 04.01.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Game of Thrones bitti, abonelerinin yarısını kaybetti

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Game of Thrones bitti, abonelerinin yarısını kaybetti
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HBO'da yayınlandığı yıllar büyük ilgi gören ve HBO'ya pek çok yeni abone kazandıran Game of Thrones, son bölümünün yayınlanmasıyla birlikte HBO'ya kan kaybettirmeye başladı.

Game of Thrones, geçtiğimiz yıllarda 8. sezon 6. son bölümü ile ekranlardaki 10 yıla yakın macerasını sonlandırdı. Ancak bu son, yayıncı kanala pahalıya patladı.

Game of Thrones nedeniyle birçok aboneyi kendisine çekmeyi başaran HBO, dizinin sona ermesiyle birlikte büyük bir sıkıntı yaşıyor. Dizinin sona ermesiyle aboneler hızlıca platformu terk ederken, Variety'de yer alan habere göre kanalın 18-49 yaş aralığındaki kitlesinin büyük kısmı üyeliklerini sonlandırdı.

HBO'nun yeni kozu: House of Dragon

Game of Thrones'un ardından ekranlara gelmesi beklenen bir diğer yapım ise House of Dragon adını taşıyor. Bu dizi, Game of Thrones'un dünyasında geçiyor ve asırlar öncesini konu alıyor.

Game of Thrones bitti, abonelerinin yarısını kaybetti

HBO, daha önce Twitter üzerinden resmi bir açıklama yaparak House of the Dragon dizisinin 2022 yılında seyircisiyle buluşacağını duyurdu. George R.R Martin’in Fire & Blood adlı romanından uyarlanacak bu dizinin senaryosunu, Martin’le birlikte Ryan Condal kaleme alacak. Dizinin çekimlerine 2021 yılında başlanması bekleniyor. HBO, hayranlarını daha şimdiden heyecanlandırmak için dizide ejderhaların nasıl gözükeceğine dair konsept bir tasarımı da duyuruyla birlikte yayınladı.

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