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Teknoloji
Haber Giriş: 10.03.2020 - 11:09,Son Güncelleme:/

Game Garaj, oyun pazarına katılan yeni isim oldu

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Game Garaj, oyun pazarına katılan yeni isim oldu
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Oyun bilgisayarlarını oyuncularla buluşturmaya başlayan Game Garaj, masaüstü bilgisayar-OEM ürünleri dağıtım firmalarından Eksa Elektronik Bilgi İşl. A.Ş.’nin grup firması Garaj Online Elektronik Tic. Hiz. A.Ş.’nin bir markası olarak kuruldu.

Game Garaj, oyuncuların farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış Aquarius, Pollux, Skywalker ve Phantom model masaüstü bilgisayarlarını sunuyor. Bunun yanında diledikleri yerde oyun oynamayı isteyenlere de Blaster serisi notebook ürün ailesini tanıtan Game Garaj, tüketicilere oyun bilgisayarlarını ihtiyaçlarına göre kişiselleştirme olanağı sağlıyor.

Öncesinde Asus Sistem İş Grubu Türkiye, İsrail ve Afrika Bölge Direktörlüğü görevinde bulunan, Game Garaj’ın kurucu ortaklarından olan Game Garaj Genel Müdürü Bora Aras, Game Garaj markasının Türkiye pazarında önemli bir boşluğu dolduracağını ve tüketici odaklı yaklaşım ile müşteri memnuniyetini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Can ise yaptığı açıklamada, bu markayı Türk oyun severlere sunmanın heyecanını yaşadıklarını ve ilerleyen süreçte ürün ailesini genişleterek, oyuncular için önemli bir adres olmayı planladıklarını dile getirdi.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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