Galaxy Z Fold2 iş dünyasının yeni telefonu olacak

Samsung, ekranı katlanabilen telefonlar söz konusu olduğunda oldukça deneyimli bir marka ve bu kapsamda sahneye çıkan Galaxy Z Fold2 de aslında ekranı katlanabilen telefonların geldiği noktayı görmemiz açısından bir hayli önemli.

Galaxy Z Fold’a göre daha geniş kapak ekranı ve devasa ana ekranıyla Galaxy Z Fold2, sağlam tasarım ve uzman işçiliği sezgisel yeni özelliklerle birleştirerek, günlük yaşamın ihtiyaçlarına uygun değişkenliği sağlayabilen bir mobil cihaz deneyimi sunuyor. Hemen herkese hitap eden ürün, iş dünyasının da bir numaralı telefonu olma iddiasında. Zira barındırdığı pek çok özellik, iş hayatını hayli kolaylaştırıyor, yapılan işleri daha pratik bir hale getiriyor.

CİHAZIN KAPAĞINI AÇMADAN E-POSTANIZI KONTROL EDİN, YOL TARİFİ ALIN

6.2 inç büyüklüğünde Sonsuz-O kapak ekrana sahip olan Galaxy Z Fold2 ile telefonun kapağını her seferinde açmanıza gerek yok. E-postalarınızı kontrol ederken, yol tarifi alırken ya da video izlerken ekranı açmakla uğraşmanıza hiç gerek yok.



ÇALIŞIRKEN ÜRETKENLİĞİNİZ ARTACAK

Galaxy Z Fold2’nin sahip olduğu onlarca özellikten biri de ileri teknoloji Çoklu Kullanım Penceresi’ni sunuyor olması. Bu pencereyi kullanarak ekran düzeninizi çok daha kolay ve esnek bir biçimde denetleyebilmeniz mümkün. Artık aynı uygulama üzerinden aynı anda birden fazla dosya açarak ve yan yana görüntüleyerek üretkenliğinizi artırabilirsiniz. İyileştirilmiş Çoklu Pencere Kullanım Çubuğu sayesinde, App Pair (Uygulama Eşleştirme) ve Kenar Paneli (Edge Panel) entegrasyonuyla birden fazla uygulamayı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Sürükle ve bırak komutuyla, bir uygulamada bulunan metinleri, görselleri ve belgeleri diğer bir uygulamaya sürükleyerek anında aktarmanız mümkün. Bölünmüş Ekran Görüntüsü Aracıyla da herhangi bir uygulamanın ekran görüntüsünü alarak, alınan görüntüyü kolayca bir diğer uygulamaya aktarabilirsiniz.

TABLET DENEYİMİ CEBİNİZDE

Galaxy Z Fold2, size bir tablet deneyimi de sunuyor. Bu deneyimi yaşamak için Microsoft 365 kapsamındaki Ofis uygulamalarını ana ekran üzerinde kullanabilirsiniz. Örneğin, ekranın sol kısmında görünen gelen kutunuzla aktif yazışmalarınızı yan yana aynı anda görüntüleyerek Microsoft Outlook’u gerçek kapasitesiyle kullanmanız mümkün. Word belgelerini, Excel tablolarını ya da PowerPoint sunumlarını kişisel bilgisayarı aratmayan araç çubuğu düzenlemeleriyle oluşturabilirsiniz.



ŞARJ KABUSUNA SON

Galaxy Z Fold2, beraberinde 4500 mAh kapasiteli batarya ile geliyor ve Süper Hızlı Şarj desteğiyle birlikte kullanıcıları şarj kabusundan uzaklaştırıyor. Günlük rutininizde prize ihtiyacınızı azaltan Galaxy Z Fold2, işlerinizin yarım kalmasını önleyecek.

BELGELERİNİZİ HIZLICA PAYLAŞIN

Samsung’un çok yönlü telefonu Galaxy Z Fold2, sunduğu UWB (Geniş Paylaşım Ağı) teknolojisi; dosyaların, fotoğrafların ve videoların Yakındakiyle Paylaş özelliği ile hızlıca ve kolayca paylaşılabilmesine olanak veriyor. Belge veya fotoğraf almanız veya göndermeniz gerektiğinde telefonunuzu bilgisayara bağlamanıza veya internetinizi kullanmanıza gerek kalmayacak ve kolayca veri transferi yapabileceksiniz.

GOOGLE VE MICROSOFT ORTAKLIĞI İLE DAHA DA GÜÇLÜ

Galaxy Z Fold2, aynı zamanda Samsung’un iş ortaklarıyla birlikte olan gücünü de kullanıcıya sonuna kadar sunuyor. İş ortaklığına açık bir yaklaşıma sahip olan Samsung, Google ile kurduğu uzun yıllara dayanan ortaklığıyla katlanabilir cihazlar için açık bir ekosistem oluşturmayı başardı. Bu ortaklık sayesinde, Samsung en iyi formu elde etmek için katlanabilir UX inovasyonunu güçlendirdi. Ayrıca, Microsoft’la kurulan yakın iş ortaklığı ilişkisi, Galaxy Z Fold2’nin ileri teknoloji donanımıyla ve büyük ekran deneyimiyle birleştiğinde, kullanıcıların mobil ortam üzerinde üretkenliklerini en üst seviyeye çıkarmasına olanak sağlanıyor.